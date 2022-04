CDMX: Marchan niños y niñas en contra de las desapariciones y la violencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el objetivo de exigir justicia por niños, niñas y adolescentes desaparecidos, por los sobrevivientes de violencia sexual, los huérfanos por feminicidios y por una infancia libre de violencia, este sábado en la Ciudad de México, fue llevada a cabo una marcha por medio centenar de menores de edad mexicanos.

En el marco del Día del Niño, fecha que se celebra este 30 de abril en México, se realizó la primera marcha "Nuestros derechos también importan", que comenzó en el Monumento a la Revolución y terminó en el Zócalo capitalino.

Los menores caminaron por las calles del centro de la ciudad disfrazados con los trajes de sus superhéroes favoritos como por ejemplo El Hombre Araña y Batman, o bien con vestimenta colorida, además se encontraban entre consignas dirigidas por las madres que buscan a sus hijos, quienes también asistieron a la marcha.

¡No, no, no con los niños no; no, no, no con las niñas no!", reclamaron con sus agudas voces.