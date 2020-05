CDMX: Los 36 proyectos que seguirán pese al recorte en gasto corriente

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno de la Ciudad de México espera una caída de 20 mil millones de pesos en los ingresos, por lo que reducirá 50% su gasto corriente para orientarlo a programas y acciones que harán frente al regreso a la normalidad tras la emergencia sanitaria por el Covid-19.

De acuerdo con la Ley de Ingresos, este año se pretendía recaudar 238 mil 975 millones 793 mil 216 pesos; pero tras el desplome se reducirá 8.3%, lo que representa 218 mil 975 millones 793 mil 216 pesos.

La caída de la recaudación se presentó en diversos impuestos, como el pago de tenencia, espectáculos públicos, venta de bebidas alcohólicas, nóminas, hospedaje y expedición de licencias, entre otros.

En videoconferencia de prensa, la mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum, explicó que al prever dicha situación decidieron hacer la disminución al gasto corriente, como en papelería y telefonía celular, sin afectar los sueldos o que haya despidos de servidores.

Por lo anterior, la funcionaria capitalina dio a conocer la lista de 36 proyectos prioritarios que se mantendrán pese a las repercusiones económicas por el coronavirus (Covid-19), entre los que destacan: salud, movilidad, seguridad, vivienda, empleo e infraestructura.



Los programas de la Ciudad que se establecen como prioridad:

1. Derecho a la salud: terminación del Hospital de Topilejo, la construcción del Hospital de Cuajimalpa; medicamentos gratuitos, ampliación y mejora del servicio en los Centros de Salud.

2. Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos, con 8 mil estudiantes por año.

3. Universidad de la Salud.

4. Fortalecimiento del Instituto de Educación Media Superior, que contempla cinco preparatorias más

5. El programa “Mejor Escuela”, la Escuela es de todos.

6. El programa “Mi Beca para Empezar” y el apoyo a “Útiles y Uniformes Escolares”.

7. Alimentos calientes en preescolar y primarias públicas.

8. 300 Pilares; este año serán 260 Pilares y en el 2021 los 40 restantes para llegar a los 300 9. Deporte Comunitario, “Ponte Pila”.

10. Ciudad de México, Capital Cultural; en particular, el programa de Cultura Comunitaria.

11. Apoyo integral de 333 Colonias, Barrios y Pueblos, con el programa Tequio Barrio, antes llamado Mejoramiento Barrial.

12. Programa de Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres.

13. Programa de Reconstrucción.

14. 90 mil acciones de vivienda, en particular, Ciudad Perdida de Tacubaya, Atlampa y Centro Histórico.

15. Reactivación del empleo y el apoyo a la micro y pequeña empresa.

16. Proyecto Vallejo Innovadora.

17. Central de Abasto, en particular, la planta solar en los techos de la Central de Abasto.

18. Reto Verde y el rescate de seis ríos y cuerpos de agua.

19. Sembrando Parques; con 15 parques.

20. Rescate de Avenida Chapultepec y rescate del Centro Histórico.

21. Agua para todos, con el programa Integral de Apoyo del Sistema de Aguas para mejorar la distribución y el abastecimiento de agua potable.

22. Inversión en drenaje; particularmente, disminución de inundaciones.

23. Apoyo al Campo y Conservación de Bosques y Áreas Naturales Protegidas.

24. Programa Basura Cero.

25. Tarjeta para Movilidad Integrada.

26. 500 Trolebuses y 800 autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros.

27. Modernización Integral del Metro: Línea 1 –trenes y sistema de pilotaje automático–; Línea 3 y conclusión de Línea 12 y mejora de las subestaciones de energía eléctrica.

28. Ampliación del Metrobús.

29. Línea de Trolebús Elevado sobre el Eje 8.

30. Las cuatro líneas del Cablebús con sus dos líneas que terminarán a principios del 2021.

31. Modernización del Transporte Concesionado.

32. Infraestructura ciclista.

33. Cruceros Seguros.

34. Más y Mejor Policía.

35. Gobierno Digital e internet gratuito.

36. Mejora integral del Centro Integral de Seguridad y Monitoreo de Emergencias, C5.