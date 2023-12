CDMX: Joven pareja muere por inhalación de gas en su hogar en la Miguel Hidalgo

CIUDAD DE MÉXICO.- Una mujer y un hombre perdieron la vida debido a una intoxicación por monóxido de carbono en la Colonia Modelo Pensil, ubicada en la Alcaldía Miguel Hidalgo.

La pareja, de 22 y 23 años respectivamente, fue encontrada esta mañana en su domicilio, situado en un edificio en la esquina de Laguna de Mayrán y Lago Ladoga.

Las primeras hipótesis sugieren que el gas tóxico se generó a raíz de una falla en el funcionamiento de un calentador de agua, siendo inhalado por los jóvenes, ya que el dispositivo se encontraba dentro del baño.

Cerca de las 11:30 horas, algunos familiares se dirigieron a buscarlos, al percatarse de que llevaban varias horas sin poder comunicarse con la pareja.

Una vez dentro del departamento, ubicado en el primer nivel del edificio, los familiares los encontraron inconscientes y solicitaron asistencia médica de inmediato.

