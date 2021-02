CDMX: Exhorta Jefa de Gobierno a no exponer adultos mayores en filas de vacunación

CIUDAD DE MÉXICO.- La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pidió a los familiares de los adultos mayores de 60 años que no los expongan formándose desde la madrugada para acceder a una dosis de la vacuna contra el coronavirus que será aplicada el siguiente miércoles en Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco.

No expongan a sus adultos mayores llegando desde la madrugada aún cuando se cierre (el Macro Unidades de Vacunación) a las 4 de la tarde las personas que están en fila o adentro recibirán sus vacunas. Es importante que lleguen desayunados y bien hidratados y con ropa cómoda para ser vacunados en el brazo".

En un video en redes sociales, la mandataria capitalina explicó que a diferencia de la aplicación de dosis en Cuajimalpa, Milpa Alta y Magdalena Contreras se instalarán seis Macro Unidades Vacunadoras con congeladoras debido a que la conservación del biológico Sputnik-V requiere estar a menos 20 grados centígrados y en cada una de ellas habrá al menos 30 a 45 células de vacunación que aplicarán la dosis de 9 de la mañana a 4 de la tarde.

El miércoles se reanuda el Programa Nacional de Vacunación a mayores de 60 años en la Ciudad. Ahora corresponde a las alcaldías @IztacalcoAl, @XochimilcoAl y @Alc_Tlahuac. Garantizamos vacunas para tod@s.



Agregó que la vacunación se efectuará mediante una cita con previo registro en https://mivacuna.salud.gob.mx y se asignará con un mensaje de texto SMS el día, hora y sede conforme a la letra inicial del primer apellido, sin embargo en caso de no haber realizado su registro podrán acudir a los Macro Unidades de de Vacunación.

"(...) en caso de no tener identificación lleven sus papeles de residencia y ahí habrá personas que les van a indicar donde formarse para poder ser vacunados".

La mandataria abundó que 15 días después de la segunda dosis es cuando se tiene la mayor protección contra el coronavirus por lo que la población no debe bajar la guardia frente a la pandemia.

"De las 10 alcaldías restantes les iremos dando indicaciones conforme tengamos información del Gobierno de México del Plan Nacional de Vacunación, les pedimos su comprensión y su paciencia. Recuerden no bajar la guardia, cubrebocas y sana distancia, no fiestas y no reuniones".