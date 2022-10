CDMX: Denuncian ataque armado en contra de familia en la alcaldía Tlalpan

CIUDAD DE MÉXICO.- Una mujer denunció a través de Twitter que este sábado sufrió un ataque armado cuando caminaba con su familia en las calles dela alcaldía Tlalpan de la CDMX.

En el video de 20 segundos compartido en la cuenta de la usuaria @Sofía17654362 se puede ver al conductor de un Hundai de color gris oscuro que dispara en contra ella y personas que se encontraban en el interior de su vehículo.

Luego rebasa a las víctimas y se coloca delante de su coche para disparar en una segunda ocasión.

Por último, el vehículo se queda atrás cuando las víctimas optan por acelerar y alejarse del lugar.

De acuerdo con la denunciante, el ataque directo ocurrió sobre la Avenida Insurgentes a la altura del metrobús La Joya-Santa Úrsula Xitla.

Reacciónes de usuarios de redes

Además señaló que se trató de varios tipos armados, quienes realizaron cuatro detonaciones en su contra.

La grabación ha recibido varias reacciones por parte de los usuarios de la red social, y además en la publicación se hizo alusión a algunas autoridades como la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; Omar García, secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC CDMX); y Alfa González, alcaldesa de Tlalpan, quienes no han respondido.

"Eran abrazos no balazos", "¿Y para qué los sigues? ¿Tu vida no vale un carajo? ¿O si te importaba mucho ir de chismosa? Cuídense por favor. México está lleno de simios…", "Para mí que fue un incidente de tránsito donde el otro conductor salió más loquito" y "Solo escucho dos y si tú también vas provocando no seas inconsciente", fueron algunos de los comentarios de los usuarios.