Buscan a "Sofía Caballero" niña de 4 años desaparecida en Coahuila

PIEDRAS NEGRAS, Coahuila.- Con el fin de trabajar de manera coordinada con la ciudadanía, medios de comunicación y autoridades para agilizar la localización de una niña de cuatro años de nombre Sofía Abigail Caballero Huete, la Fiscalía General del Estado de Coahuila activó la Alerta Amber.

La fiscalía indica que se teme que la integridad de esta pequeña se encuentre en riesgo toda vez que puede ser víctima de la comisión de un delito.

La menor fue vista por última vez el pasado 17 de mayo en el municipio de Piedras Negras, Coahuila, y desde entonces se desconoce su paradero.

Descripción de Sofía

De acuerdo con la ficha de búsqueda, esta joven de nacionalidad nicaragüense tiene ojos negros, cabello lacio y de color castaño.

Sofía no cuenta con alguna seña particular y no se cuenta con información referente a la ropa que vestía el día de su desaparición.

Si cuenta con alguna información que ayude a la localización de esta pequeña, Alerta Amber México ofrece el siguiente número de teléfono: 55 5346 2516