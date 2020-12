Brozo vs AMLO: Todas las polémicas entre el payaso y el presidente

CIUDAD DE MÉXICO.- En días pasados, el payaso “Brozo” causó polémica en redes sociales luego de que en la plataforma Latinus llamara “pinche presidente” al mandatario Andrés Manuel López Obrador.

"Acuérdate, Andrés, no eres Dios, no eres el hijo del hombre, eres un pinche presidente, que o nos sirve o no sirve pa’ ni madres ", expresó.

Pero esta no es la única polémica entre el presidente López Obrador y “el payaso tenebroso”.

No te las voy a contestar

En campaña, en 2006, López Obrador se negó a responder preguntas de interés general que Víctor Trujillo hacía en su programa matutino “El Cristal con que se mira”, de Televisa, a los candidatos presidenciales que asistían.

“¿No quieres contestar las preguntas?”, preguntó Trujillo.

“No, no te las voy a contestar”, respondió López Obrador.

“Nada más dime por qué, porque ha habido tres candidatos a la Presidencia que los han hecho”, señaló Víctor Trujillo.

“Por eso, te lo digo así, de manera respetuosa. Yo tengo mi estrategia. No creo que sea conveniente para mí”, agregó López Obrador.

“No te puedo obligar”, refirió el periodista.

“No, yo soy dueño de mi silencio y mi postura”, señaló el entonces candidato presidencial.

Tú eres distinto a Víctor Trujillo

En 12 de mayo de 2006, como candidato presidencial, López Obrador acudió al programa “El Circo de Brozo”, de Televisa, donde le dijo a "Brozo" que era distinto a Víctor Trujillo.

Al asistir con “Brozo”, luego de que negó a responder el cuestionario de siete preguntas, López Obrador expresó: “Tú eres distinto a Víctor Trujillo”.

“Falso de toda falsedad”

En noviembre de 2016, “Brozo” negó rumores surgidos en redes sociales de que apoyaría a López Obrador en las elecciones presidenciales de 2018.

“Ciertos anónimos me andan achacando mi total apoyo electoral a uno de los suspirantes a la grande en el 2018”, escribió y agregó que ese “marmoteo” era “falso de toda falsedad”.

Elenco fijo en la mañanera

En mayo del año pasado, “Brozo” criticó en su programa radiofónico “El Mañanero” que en las conferencias matutinas del presidente López Obrador había un “elenco fijo” y preproducción.

“Se ponen de acuerdo para que uno de los reporteros, que ya esta ubicado, le de la palabra a otro cabrón que casualmente le está besando los huevos a López Obrador, imagínate la indignación de la prensa”, declaró.

“A lo mejor están pensando que como quieren llegarle a la perrada, al pueblo, a la masa y la masa es corriente y es ignorante y no exige porque no conoce, entonces le puedes vender una mierda”, agregó.

Loret de Mola y “Brozo” van a la mañanera

En un episodio de Latinus de septiembre pasado, el periodista Carlos Loret de Mola y “Brozo” simularon estar en una mañanera del Presidente y le dejaron un “cubrebocas”, para ver “si se lo pone” en medio de la pandemia por Covid-19.

"Claro, si es un acto de propaganda", respondió “el payaso tenebroso” al ser cuestionado por Loret si las mañaneras debían suspenderse.

Asimismo, “Brozo” mostró a Loret distintos objetos que hacen alusión al gobierno de la Cuarta Transformación, como el "amuleto" de la pandemia, la portada de una revista con la imagen de López-Gatell y un "pollito" para recordar a Pío López Obrador, hermano del presidente exhibido recibiendo dinero en efectivo.

Videoescándalos de Bejarano

En 2004, en su programa “El Mañanero”, “Brozo” exhibió una serie de videos, proporcionados por el entonces diputado panista Federico Döring, en los que se observa a René Bejarano, entonces mano derecha de López Obrador, y al empresario Carlos Ahumada, intercambiando dinero en efectivo.

López Obrador indicó en ese entonces que se trataba de un complot.

“Impresionante lo que hemos estado viendo en este momento. Es a René Bejarano, hoy asambleísta, en esos momentos candidato a plurinominal. Todavía en algunas funciones de qué, ¿de secretario”, indicó “Brozo” a Döring.

“Operador político de Andrés Manuel, es lo que él ha sido”, respondió el panista.