Brozo se dice feminista y en redes lo acusan de cosificación de la mujer en su programa

CIUDAD DE MÉXICO.-Luego de que Víctor Trujillo, mejor conocido como Brozo, se dijera feminista, en las redes sociales lo acusaron de cosificar a la mujer durante su programa de televivisón.

En un video donde aparece con la panista Kenia López Rabadán, ambos invitaron a la mujeres a protestar este día.

"¡Este lunes marcha en persona o en tu celular!", dijeron.

Agregaron:

“A todas (las mujeres), absolutamente a todas, porque no hay una que no ame (les mando un saludo). Estaré marchando virtualmente, estaré con ustedes en el corazón si me aceptan y en el alma si me la abren. Feliz ocho de marzo. ¡Marchen!”.

Esto recibió cientos de críticas, ya que Rabadán pertenece al PAN, un partido que, según los comentarios, es conservador y siempre ha estado en contra de las mujeres.

"Uno que usaba a las mujeres como objeto sexuales en sus shows mientras que la otra payasa sólo se preocupa por las mujeres de la derecha, porque si son de izquierda y/o indígena no las apoya", dijo un usuario en Twitter.

¡Este lunes marcha en persona o en tu celular! #Marcha8M



Aqui con @brozoxmiswebs y un mensaje para el #8Marzo ���� pic.twitter.com/6sT0LYgGJe — Kenia López Rabadán (@kenialopezr) March 8, 2021

Otro agregó: "La incongruencia por delante, marcha x los derechos que les ha negado de las mujeres desde la cámara, y "posa" con su amigo, el que cosifica a las mujeres diciendo que su "secretaria" es una "reata". Siguen tratando a la gente como estúpidos, y algunos lo permiten y lo celebran".

El verdadero movimiento feminista gana si no hay violencia: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que si en la marcha del Día Internacional de la Mujer de este lunes no hay violencia el verdadero movimiento feminista gana.

"Si no hay violencia el verdadero movimiento feminista gana, porque si hay violencia inhibe a quienes tienen el deseo legítimo de luchar por la igualdad de las mujeres. Pero si hay bombas y el propósito es quemar las puertas de Palacio y vandalizar, ¿qué va pasando? Se limita el movimiento".

Conservadores buscan por todos lados cómo dañarnos: AMLO. Afirma que son hipócritas, "ya basta". Dice que van a misa pero les molesta que se atiendan a los pobres por ser partidarios de "el que nace pobre que muera pobre". pic.twitter.com/LnIEVHdahV — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) March 8, 2021

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo, dijo que es "creativo" poner los nombres de las víctimas de feminicidio en la muralla de acero que se dispuso para proteger las inmediaciones de la sede del Poder Ejecutivo.

"Eso es algo creativo, algo muy digno, que merece mucho respeto, el poner los nombres de las mujeres que han perdido la vida por la violencia. La valla se puso porque están muy molestos los conservadores, son muy hipócritas y se meten en todos los movimientos y a provocar, no ellos, pero manipulan".

El presidente López Obrador pidió que se pusiera en la pantalla el video de la marcha del 8M de 2020 en el cual una manifestante arroja una bomba molotov frente a Palacio Nacional, cuya explosión lastimó a varias fotos reporteras, entre ellas, a Berenice Fregoso, de EL UNIVERSAL, y hasta el momento la agresión ha quedado impune.

No se puede apagar el fuego con el fuego: AMLO. Señala que la jefa de gobierno le informó del hallazgo de bombas Molotov en una casa de Polanco que tenían dos mujeres. Pide a quienes sepan de casos similares informen y convenzan de que la violencia no es la vía. pic.twitter.com/sXKWt5RXzr — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) March 8, 2021

"Miren si no ponemos la valla que pasa", señala el Mandatario en el momento arrojan la bomba molotov, explota y quema a las periodistas.

"Si no ponemos la valla entonces hay que poner a granaderos, mujeres y hombres frente a frente, es exponer la vida de quienes están manifestando y de servidoras públicas, es prevenir, no hay ninguna limitante para manifestarse, no vamos a reprimir al pueblo, no somos iguales.

"Pero lo que quisiera la derecha es que se cayera en la trampa de la violencia para decir: ya ven gobierno represor, ahí está gobierno represor, son iguales. No, no somos iguales, el conservadurismo es sinónimo de autoritarismo".