Brenda Montelongo: Su ex se mete a la fuerza, ella logra defenderse y la llevan presa

GÓMEZ PALACIO, Durango.- La historia de Brenda Montelongo ha despertado indignación entre la gente de la Comarca Lagunera. Todo comenzó cuando el pasado domingo 16 de mayo de 2021 su expareja se metió a la fuerza al lugar donde vive para intentar agredirla, sin embargo ella logró defenderse milagrosamente; evitando. como en redes han mencionando, que formara parte de las estadísticas, "no se convirtió en una más", destacan.

La madre de Brenda, Rosa María Muñoz Pérez, contó para El Sol de La Laguna, que aquel día regresó de su trabajo como gerente de cajas en una tienda de autoservicio y al llegar a su casa, pasadas las 18:30 horas, vio que ocho patrullas rodeaban la calle, lo que hizo que "aceleró su corazón", detalla.

"¿Qué pasa?, yo vivo aquí, ¿dónde está mi hija?", preguntó la madre desesperada a las autoridades. Los agentes le dijeron que había una persona herida, ella creyó que se trataba de su hija Brenda, mas era el ex novio de la joven.

Brenda ya estaba esposada

Para ese momento Brenda ya estaba esposada dentro de una patrulla, y procedían a llevarla al Cereso para que rindiera su declaración por los hechos.

Se dirigió al lugar, pero no la encontró, luego la madre llegó a la vicefiscalía donde finalmente pudo encontrarla.

“Cuando ya me permiten verla, llego, la veo y le pregunto qué le pasó, ella estaba golpeada, me comenta que el muchacho que era su ex novio se brincó y se metió, me la golpeó y como cualquier persona se tiene que defender al ver en peligro su vida", relata la mamá de Brenda.

Declaración de los hechos

La joven cuenta que su ex novio se brincó la barda y entró por la puerta del patio, trató de hablar con ella, pero escuchó que no estaba sola. Ante esto el muchacho, de 20 años de edad, la tomó por el cuello y le tapó la boca para luego llevarla a su cuarto.

Brenda se defendió y recordó que había comido una manzana en esa recámara, por lo que alcanzó el cuchillo con el que partió la fruta y temblorosa se defendió con él, causando una herida, por la que llamó al 911.

La policía llegó antes que la ambulancia y fue cuando Brenda fue llevada en calidad de detenida.

Abogado manejó el caso como violencia intrafamiliar

Al día siguiente le fue asignado un abogado que le dijo a Rosa, madre de Brenda, que no se preocupara ya que "el caso no era grave", solo le pidió que le trajera comida y cena, y la vería al otro día.

Confiando, en la labor del profesional, la mamá de Brenda siguió la recomendación, pero luego arrepentiría.

“No se preocupe, es cuestión de horas, aún no hay denuncia”, recuerda Rosa que fue lo que el abogado le dijo. Añade que al invadir la propiedad, el delito no era grave, porque el hombre se metió a su casa, sin embargo luego manejaron el asunto como violencia intrafamiliar.

“Omitieron que mi hija tenía lesiones, no presentaron el dictamen del médico legista, se están basando en la versión que él está dando”, dice la mamá de Brenda, quien señala que su hija solamente se defendió para salvar su vida. "¿Por qué están creyendo la versión de él", se cuestiona entre lágrimas y desesperación la señora Rosa María.