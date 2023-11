Bimbo: Familiar de hombre encontrado muerto en contenedor de harina arremete contra empresa de pan

CIUDAD DE MÉXICO.- Un familiar de Gelasio, el hombre que fue encontrado muerto dentro de un contenedor de harina de la empresa Bimbo, se expresó sobre el incidente que ha causado conmoción en el País.

Entre la materia prima utilizada para elaborar el pan, el cuerpo fue encontrado y un familiar del trabajador dio su testimonio sobre lo que han vivido tras el hallazgo.

El pasado lunes 20 de noviembre, se dio a conocer la historia de Gelasio, un hombre que trabajaba en uno de los contenedores de harina de Bimbo que fue encontrado muerto entre la materia prima que se utiliza para hacer el pan, aquí puedes ver algunas imágenes.

La historia causó conmoción y ahora se ha dado a conocer uno de los testimonios de los familiares del trabajador.

Carlos Jiménez, periodista de nota policiaca, publicó un video del familiar de Gelasio en el que exhibe a la empresa luego de que le negaran información acerca de su paradero.

Tenemos ya horas aquí, sin informes ni nada, no sabemos si está vivo, si ya no está, no tenemos absolutamente nada de información, no podemos preguntarle a nadie porque no nos dan indicios de él”, declaró en el video.