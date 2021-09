Becan a Mariana Imaz Sheinbaum, hija de Claudia Sheinbaum, con mas de 1 millón del Conacyt

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego que se diera a conocer que la hija de Claudia Sheinbaum, mandataria capitalina, Mariana Imaz Sheinbaum, ha sido beneficiada por el Conacyt al recibir más de un millón de pesos, la Jefa de Gobierno dijo que su hija por méritos propios consiguió ser becada para estudiar en el extranjero desde el 2016, y aclaró que nunca han utilizado una influencia para ser ninguno de estos trámites.

Estoy muy orgullosa de mi hija, ella por méritos propios consiguió un doctorado en la Universidad de California y como decenas de miles de personas una beca de Conacyt para poder estudiar su doctorado en el extranjero. Y de igual manera como yo hice mi doctorado tuve una beca de la UNAM en su momento".

Sheinbaum niega usar influencias

En conferencia de prensa, Sheinbaum aseguró que nunca han utilizado influencias para realizar trámites en este caso para una beca de Conacyt, incluso que ella se ha formado para sacar su pasaporte, licencia o en el banco.

"Nunca utilizamos ninguna influencia para hacer ninguno de estos trámites, (mi hija) tiene su beca desde el 2016, es importante que lo supieran, terminó ya su doctorado y me siento muy orgullosa de ella y eso es importante que se conozca. No creo que estos ataques (en redes) ayuden a un ambiente sano y no creo que sean buenos de ninguna manera (...)", condenó los ataques que se han realizado y se utilicen a las familias como medio de ataques.

Reiteró que la beca fue otorgada a Mariana Imaz Sheinbaum en el 2016, "ahí cuando me espiaba (Enrique) Peña Nieto con Pegasus ahí más o menos (fue otorgada la beca) por esa época, osea que no hay ninguna influencia ni mucho menos".

Sheinbaum defiende beca de su hija

Sheinbaum comentó que no tuvo aumentos la beca de su hija ya que reciben la beca normal de Conacyt, y que incluso tienen la posibilidad de trabajar como docentes en las universidades que estudian.

"No acostumbramos, no somos así", reiteró la mandataria capitalina sobre el tema de la beca de su hija.

De acuerdo con información de la Plataforma de Nacional de Transparencia del INAI, Mariana Imaz Sheinbaum se vio beneficiada en el 2019 y 2020 por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología al recibir un millón 12 mil 436 pesos por concepto de Subsidios para Capacitación para Becas.

Conacyt otorga más de 1 millón a Sheinbaum

El Conacyt otorgó la cantidad de 820 mil 684.734 pesos a Mariana Imaz Sheinbaum por concepto de Subsidios para Capacitación y Becas y en 2020, recibió más recursos del organismo, 191 mil 752 pesos por el mismo concepto.

Recientemente, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que un grupo de científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

son investigados por presuntos malos manejos, aunque aclaró que será un juez el que determine si son o no culpables.

¿Quién es Mariana Imaz Sheinbaum?

Mariana tiene una licenciatura en Historia por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Posteriormente realizó una maestría en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de Barcelona.

Impartió clases de Historiografía y Sociología en la Facultad de Filosofía y Letras y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

Hija de Sheinbaum realiza estudios de doctorado en California

En 2016 inició sus estudios de doctorado en la Universidad de California, Santa Cruz mismos que concluyó en Agosto de 2021. Actualmente está realizando una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM.

Su área de trabajo es la filosofía de la historia. Está particularmente interesada en cómo está construido el discurso histórico, es decir, bajo qué parámetros organizamos y le damos sentido a la experiencia y la vivencia en el tiempo.

Parte de lo que le interesa es entender qué papel juega la narrativa en este proceso y qué tipo de procesos cognitivos están involucrados en la articulación de una narrativa histórica.

Mariana es hija de Claudia Sheinbaum y de Carlos Imaz. Ambos fueron dirigentes estudiantiles en la huelga de la UNAM de 1986-1987, posteriormente formaron parte del PRD.