Bebé de siete meses muere tras una balacera en Guanajuato

SALVATIERRA, Guanajuato.- Luego de terminar herida durante un tiroteo registrado en un inmueble de la colonia Molino de Avila, en Salvatierra, una bebé de siete meses perdió la vida tras ser ingresada a un hospital particular para su atención médica.

De acuerdo con los primeros informes, una balacera se registró poco después de las 21:00 horas de ayer 13 de junio en la calle Lázaro Cárdenas, donde una menor terminó lesionada.

Te puede interesar: Guanajuato: Asesinan a seis personas fuera de una escuela

Al ver que la bebé fue herida, los familiares la trasladaron inmediatamente a un hospital particular localizado en la calle Juárez frente al Seguro Social, para que le brindaran atención médica, no obstante, la pequeña no pudo más y falleció.

La autoridades se presentaron al lugar

Al momento de ingresar al hospital, se notificó de los hechos a los números de emergencia, por lo que policías municipales arribaron de inmediato para resguardar el área, además Agentes de Investigación también acudieron al lugar para recabar información e iniciar la carpeta de investigación.

El cuerpo de la bebé fue llevado al Semefo para practicarle la autopsia de ley.