Beatriz Gutiérrez Müller ve a AMLO como "ejemplo a seguir" tras Otis: "siempre a ras del piso"

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego del paso del huracán “Otis”, el presidente Andrés Manuel López Obrador se dirigió a Acapulco para supervisar las acciones de apoyo a la ciudadanía y para evaluar la devastación en el puerto, a donde logró llegar “en aventón”.

Tras varias horas de recorrido por carretera, en donde en algunos tramos quedó varado, el Presidente llegó la noche del miércoles a Acapulco en donde, junto a la gobernadora Evelyn Salgado, encabezó una reunión de evaluación de daños.

López Obrador quedó varado a bordo de un Jeep de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) debido a los deslaves que se registraron en la autopista México-Acapulco.

Fue en la comunidad llamada "kilómetro 39" donde debido al lodo que impedía el paso del vehículo militar, López Obrador tuvo que cruzar a pie.

En su conferencia mañanera de este jueves 26 de octubre en Palacio Nacional, López Obrador contó que le dieron “un aventón” quienes participaban en la Convención Internacional de Minería que se realizaba en Acapulco.

“Entonces ayer nos atascamos y caminamos a pie. Me dio mucho gusto porque ya tenía tiempo que no caminaba, andaba con un problema del carcañal y la terapeuta me decía que ‘ya en cinco días, 10 días ya va a poder usted caminar un kilómetro porque duele bastante, ya los que han tenido esto saben a qué me refiero.

Pues ayer caminé como tres, cuatro, cinco kilómetros, después de que nos atascamos, y el carcañal bien, aguantó sin problema”, contó López Obrador al destacar que llegó en “aventón”.

Gutiérrez Müller reconoce a AMLO siempre “a ras del piso”

A través de sus redes sociales, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller compartió la imagen de un usuario que comparó momentos de López Obrador, cuando era opositor y su reciente visita a Acapulco “a ras del piso”.

Beatriz Gutiérrez Müller destaca recorridos de AMLO "siempre a ras de piso". | Instagram @beatrizgutierrezmuller

En una imagen se ve a AMLO caminar descalzo en su natal Tabasco, junto a personas indígenas.

“Siempre a ras del piso. Es un ejemplo a seguir”, expresó la esposa del presidente López Obrador.