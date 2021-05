Beatriz Gutiérrez Müller recibe vacuna contra el Covid-19 en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- Beatriz Gutiérrez Müller, informó mediante su cuenta de Instagram que el día de hoy recibió la vacuna contra el Covid-19 en la Ciudad de México.

La escritora e investigadora acudió a la escuela primaria Benito Juárez de la colonia Roma en la alcaldía Cuauhtémoc para recibir el antígeno en esta nueva fase de vacunación a personas de entre 50 y 59 años de edad.

En su publicación, Gutiérrez Müller, señaló la buena organización y el poco tiempo que tardó en el proceso.

¡Por fin! Con mucho gusto asistí a la primaria 'Benito Juárez' a ser vacunada. Muy buena organización, no me tomó más de 40 minutos y los que me rodeaban compartían conmigo alegría, regocijo y expectativa. A seguir luchando por la vida”, publicó.