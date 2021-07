Beatriz Gutiérrez Müller: "México es de los primeros lugares en el mundo en producir fake news"

CIUDAD DE MÉXICO.-Ante los nuevos modelos de comunicación que se han presentado gracias a las redes sociales, uno de los más grandes problemas ha sido la rápida difusión de noticias falsas, también llamadas "Fake News", puesto que pueden ser difíciles de identificar para algunos usuarios.

De hecho, según un estudio realizado en 2020 por Kaspersky, compañía internacional dedicada a la seguridad informática, señaló que en México, el 66 por ciento de los ciudadanos no está seguro de reconocer en internet una noticia falsa de una verdadera.

Dando seguimiento al tema de las noticias falsas, este lunes Beatriz Gutiérrez Müller compartió una gráfica en la que México aparece como el segundo País que más produce noticias falsas en el mundo.

En la tabla publicada por la revista Forbes en 2018 que fue compartida por la esposa del presidente de la República, México solo es superado por Turquía, ubicándose más arriba que países como EU, Brasil, España y Japón.

Por ello, la escritora e investigadora mexicana sugirió a los ciudadanos a buscar más fuentes de información al encontrarse con una noticia.

Recomiendo no irte con la primera versión que lees o escuchas [...] No ganas, no ganamos nada con compartir las que te también llaman #fakenews" expresó.