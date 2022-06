Banxico tiene nueva tasa: ¿Por qué es importante ser un "totalero"?

Estamos ante un escenario en el que está preevisto que continúen aumentando las tasas de interés, por lo que es importante que si una persona decide solicitar un préstamo a través de una tarjeta de crédito, evalúe su capacidad de pago, además su compromiso de saldar la deuda en total. Es decir, ser "un totalero".



Esto se debe tomar en cuenta luego de que el Banco de México (Banxico) anunció este jueves la decisión de aumentar en 75 puntos base la tasa de interés, con lo que el referencial se ubica en 7.75 por ciento. Esta decisión se puede considerar histórica, ya que es el alza más alta durante 25 años de autonomía que ha tenido la institución.



El aumento a la tasa de interés tiene como efecto principal encarecer el costo del dinero, y como consecuencia de ello, los créditos que tomen las personas o incluso quienes ya tengan algún financiamiento de auto o hipoteca.

La chief financial coach de la plataforma Coru, Gabriela Aguirre, explicó que este es un momento para hacer una valoración personal de los ingresos y los gastos fijos personales o familiares. Antes de comprar algo, recomendó, debemos enfocarnos en saldar las deudas que se tengan, sobre todo si son a tasas altas o con interés variable.

Aquí lo recomendable sería buscar que el crédito no exceda nuestra capacidad de pago; la otra es buscar tasas fijas que sean competitivas. Además, si no somos ‘totaleros’ y pagamos solamente el mínimo o una fracción entre el pago para no generar intereses y el mínimo, este remanente se va a ver impactado por esta tasa que va a la alza”, advirtió.