Balean propiedades de familiares y vecinos de candidatos a presidentes municipales en Hidalgo

PACHUCA, HIDALGO.- Un grupo de sujetos que iban en un automóvil, balearon la vivienda de la madre del candidato a la alcaldía de Tepeji Hidalgo, Salvador Jiménez; mientras que en Tlahuelilpan, fue rafageada la vivienda contigua donde el aspirante panista por esa demarcación, Héctor Pérez, realizaba una reunión.

En el caso de Salvador Jiménez, alrededor de la medianoche, un grupo de sujetos armados dispararon contra la casa de la madre del aspirante priista, donde al menos cuatro balazos impactaron en la puerta.

La vivienda, ubicada en la colonia Noxtongo, fue acordonado por los agentes de seguridad que se presentaron al llamado de auxilio.

Tras los disparos, el candidato advirtió que si con estos actos pretenden que deje la candidatura, no lo hará. "No me van a detener, este 18 de octubre voy a ganar, si piensan que con esto me van a detener o me va a dar miedo, no me da miedo", dijo.

Atacan a balazos a candidato del PAN en Hidalgo | El Heraldo de México. Les dije que lo que seguía eran balazos. https://t.co/ASiy9pRbat — Fernández Noroña (@fernandeznorona) October 7, 2020

Refirió que previo a estos hechos no había recibido ningún tipo de amenaza y exigió que las autoridades que investiguen esta agresión en los que no hubo lesionados, pero "es un claro atentado". Apuntó que tras los hechos, reforzará su seguridad.

El aspirante priista advirtió que no permitirá que Tepeji sea una plaza para los delincuentes, por lo que, de alcanzar la alcaldía, buscará mejorar la seguridad.

En el caso de Tlahuelilpan, ubicado en la misma zona, el candidato panista Héctor Pérez realizaba una reunión en un domicilio de la colonia Cuauhtémoc, por lo que se encontraba al interior de la vivienda; sin embargo, parte de su equipo lo esperaba afuera.

�� Reportan balacera cerca de reunión del PAN en #Tlahuelilpan, #Hidalgo

��Un grupo de desconocidos atacaron con armas de grueso calibre una vivienda cercana de donde se encontraba Héctor Pérez Olguín, candidato del PAN a la alcaldía de Tlahuelilpan https://t.co/ircURJCbw5 — Seguridad Mx (@SeguridadMx2) October 7, 2020

Durante el evento, hombres armados dispararon a la vivienda contigua, por lo que el candidato y los asistentes se tiraron al suelo. En estos hechos tampoco hubo personas heridas.

Las elecciones en esta entidad se realizarán el próximo 18 de octubre.

