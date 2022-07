BTS sacará canción del Mundial Qatar 2022 y Army está dispuesta a "fingir ser Fifas"

QATAR.- BTS ha dado un paso más en su creciente y galardonada carrera como grupo de K pop luego de que se confirmara que se encargará de realizar una canción del Mundial de futbol Qatar 2022.

Este miércoles 27 de julio, medios coreanos informaron que gracias a una colaboración con la automotriz Hyundai, uno de los principales patrocinadores oficiales de la Copa del Mundo, el grupo conformado por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook lanzará una canción para máxima justa del futbol.

La marca hizo una publicación en sus redes sociales en la que señala que el grupo no solo es promotor de un evento relacionado con Hyundai y el Mundial, sino que también trabaja en el proyecto para desarrollar una canción especial para la Copa Mundial de 2022 en Qatar, que se lanzará en la segunda mitad del año.

BTS (방탄소년단) no sólo promueve el “Hyundai Goal Of The Century Pledge”, sino que también participará en el proyecto colaborativo “FIFA Qatar World Cup 2022 Song”. La canción de la copa del mundo se lanzará en la segunda mitad de este año.”