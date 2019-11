BC, Sinaloa, Jalisco y Sonora, entidades con menos policías

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio de la violencia que vive el país, y que en este 2019 ha dejado hasta el momento 29 mil 574 víctimas de homicidio doloso y feminicidio, sólo tres de los 32 estados de la República cuentan con suficientes policías preventivos estatales para combatir la inseguridad.



Hace dos días el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) difundió cifras que detallan que el número de homicidios dolosos registrados de enero a octubre superó al mismo periodo de 2018; además de esto, el estudio Modelo Óptimo de la Función Policial, elaborado por la misma dependencia, exhibe la debilidad institucional de la mayor parte de las policías estatales.



Según el SESNSP, cada entidad federativa debería contar con una fuerza mínima policial de 1.8 agentes de seguridad por cada mil habitantes; sin embargo, ese estándar sólo es alcanzado por la Ciudad de México (4.5 policías por cada mil habitantes), el Estado de México (2.8 policías por cada mil habitantes) y Yucatán (dos policías por cada mil habitantes).



En el resto de los estados la fuerza policial varía, hay quienes se aproximan al estándar establecido por el SESNSP y otros que se quedan muy por debajo de la cifra deseable.

Las entidades con menos policías son



El documento Modelo Óptimo de la Función Policial está actualizado hasta junio de este año y también expone que, a nivel nacional, México necesita reclutar 101 mil 811 policías preventivos estatales para garantizar la seguridad de los ciudadanos.



El país tiene poco más de la mitad de los policías preventivos estatales que debería tener", dice el estudio del SESNSP; este documento es publicado desde 2017 y se actualiza cada tres meses, con el objetivo de medir cómo evoluciona la fuerza policial del país.



Magda Ramírez, investigadora del Programa de Seguridad de México Evalúa, indicó que frente al contexto de violencia del país, no se debe pensar únicamente en cuántos policías hay, sino en cómo se debe formar a los que ya están trabajando y las herramientas que tienen para trabajar.



"No es preocupante el déficit como tal, sino las capacidades que tienen estos policías, sobre todo para investigar homicidios. Nosotros tenemos identificado que muy pocas de las policías tienen suficientes elementos y bien capacitados, además de que cuentan con recursos muy limitados y oficinas precarias, y eso también limita mucho sus capacidades", señaló.



La especialista advirtió que algunas de las entidades que más preocupan por sus niveles de violencia son Sonora, Hidalgo y Morelos porque, hasta octubre de este año, los homicidios aumentaron en al menos 37% respecto a 2018. Estos mismos estados también se encuentran en la lista de entidades con menos policías, según el Modelo Óptimo.



Magda Ramírez lamentó que a pesar de esto el gobierno federal no ha planteado como prioridad reforzar las policías locales: "Creemos que será difícil conseguir los apoyos necesarios [para reforzar un modelo de policía nacional] en una administración que está apostando como principal protagonista de la seguridad pública a la Guardia Nacional. Vemos un escenario complicado para las policías, aunque son necesarias para el país".



Por su parte, Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, expresó que 2019 se perfila como el año que tendrá una mayor tasa de homicidios dolosos, feminicidios, robo de negocios, trata de personas y narcomenudeo en la historia: "Desde cualquier punto de vista, este año será el peor en materia de seguridad".



El experto criticó que en los países con mejores estrategias de seguridad el número mínimo de policías es de tres por cada mil habitantes, por lo que la cifra de 1.8 por cada mil habitantes que propone el SESNSP "es una estimación que no corresponde con las necesidades del país"

Francisco Rivas añadió que "el tema no es tener más policías, sino cómo los vamos a tener capacitados, cómo los vamos a tener formados, cómo los vamos a supervisar, cómo los vamos a tener equipados. Y el otro aspecto es que los estados no han cumplido con reforzar a sus policías, debido a la falta de recursos que a lo largo de los años se han venido otorgando".



Pocos agentes y muchos homicidios. Las cifras oficiales indican que Guanajuato, con 2 mil 877 homicidios y feminicidios, es el estado más violento. A esa entidad le siguen el Estado de México con 2 mil 453 incidentes; Baja California, con 2 mil 448; Jalisco, con 2 mil 274; Chihuahua, con 2 mil 182; Michoacán, con mil 637; Guerrero, con mil 555; Veracruz, con mil 549; Ciudad de México, con mil 371, y Sonora, con mil 112.



De igual manera, el SESNSP detalla que cuatro de estas 10 entidades también tienen los niveles más bajos de fuerza policial. Se trata de Baja California, Jalisco, Chihuahua y Sonora, que como máximo tienen 0.5 policías por cada mil habitantes.



En la lista de las entidades más violentas también se encuentran el Estado de México y la Ciudad de México, aunque paradójicamente estos dos estados, según el SESNSP, sí tienen suficientes policías para combatir al crimen.



En este sentido, Yucatán es la única localidad del país donde concuerdan la alta capacidad policial y la cifra de homicidios, pues ahí sólo habrían ocurrido 28 asesinatos en lo que va del año.