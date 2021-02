“B.1.1.222”: La variante del Covid-19 que se presenta en el 80% de los casos en México

CIUDAD DE MÉXICO.- José Ernesto Ramírez González, titular de la Unidad de Desarrollo Tecnológico e Investigación Molecular del Indre, informó que el organismo detectó una variante de Covid-19 que en las últimas semanas se ha identificado con mayor frecuencia en el país, con un porcentaje de hasta 80 por ciento.

La variante ha sido identificada como B.1.1.222 y tiene dos mutaciones importantes, las que podrían hacer al virus más transmisible, su principal impacto es que ha aumentado su distribución, 80 por ciento de los casos identificados presentan esta mutación, seguramente porque tiene mayor transmisibilidad".

Agregó que si bien son mutaciones importantes y no se pueden dejar de lado, esta variante no debe considerarse como mexicana. "No es correcto nombrarlas variantes brasileñas, tienen un nombre específico, de momento no es adecuado, porque no sólo circula en nuestro país, este linaje con esta mutación se ha hallado en Canadá, en Estados Unidos, por ejemplo", dijo.

José Ernesto Ramírez González, del #INDRE, confirmó que 87% de los casos nuevos de #COVID19 en ����, corresponden a la variante B.1.1.222 + 478K, que pudiera asociarse a una mayor transmisibilidad del #SARSCoV2 pic.twitter.com/Wo0LbWIOTC — Alberto (@almagoch) February 26, 2021

Señaló que desde octubre de 2020 fue que se detectó por primera vez esta variante, y que conforme avanzaron las semanas epidemiológicas, era más predominante que las halladas al principio de la pandemia.

"Ocurrió como en Reino Unido, Brasil y Sudáfrica, nos percatamos de que los casos con esta variante iban incrementando y por eso es que lo reportamos en este momento".

Por su parte, el director general Epidemiología, José Luis Alomía, explicó que este jueves a nivel nacional fueron aplicadas 162 mil 233 dosis de la vacuna contra Covid-19 a adultos mayores.

Además informó que desde que inició la estrategia nacional de vacunación se han aplicado en total 2 millones 088 mil 813 dosis.