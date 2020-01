Azucena Uresti y Milenio confunden a madre de familia con sicaria del CJNG en reportaje

CIUDAD DE MÉXICO.-Luego de que la periodista Azucena Uresti y Milenio difundieran por error una fotografía de una joven como presunta sicaria, el medio y la reportera han corregido el inconveniente.

Fue la conductora del noticiero que dijo: “Hola. Estoy revisando con el equipo. Ha sido un muy lamentable error por el que te ofrezco una disculpa y el material ha sido borrado. Estoy revisando en este momento”.

Esta declaración se dio tras la solicitud de Fernanda Betancourt luego de que en Milenio se presentara un reportaje sobre el asesinato de María Guadalupe López Esquivel, “La Catrina”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, con quien confundieron a la muchacha colocando una foto de ella en vez de la supuesta criminal.

“Hola @azucenau, exijo mi derecho de réplica y una disculpa pública de tu parte. Las imágenes que salen en el minuto 1:10 son de mi persona y al presentar este reportaje pones en riesgo mi vida y la de mi hija, puesto que yo no soy la persona de la que se habla en el video”, denunció la agraviada.

Fernanda dijo que tras este incidente se ha visto en la necesidad de tomar precauciones.

“Tras ese falso reportaje hoy me veo forzada a tomar precauciones como no salir de casa, yo nunca he cometido un delito, de lo que ahí se me acusa es muy grave y nunca falta un desequilibrado que lo de como cierto y yo soy una mujer sola con mi hija. Ayúdame”, dijo.