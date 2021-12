Ayuda a Ana Lucía, lucha por su vida desde hace más de 40 días

HERMOSILLO, Sonora.- Debido a una infección en la sangre y la prematurez extrema con la que nació, Ana Lucía Escalante tiene ya 46 días luchando por su vida, en el área de Cuidados Intensivos Neonatales del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Sus padres desesperados piden a la sociedad que ayuden a la menor con donaciones de sangre, pues parte de su tratamiento médico es ser transfundida cada 12 horas, y temen que puedan faltar unidades si no las reponen.

"Ana Lucía desde que nació esta delicada y sigue requiriendo unidades; lamentablemente ahorita solo ha podido donarle una persona, porque fueron otras pero no pudieron, no las aceptaban porque tenían delgadas las venas, baja presión o azúcar", mencionó preocupada su madre, Alejandra Esparza.

"El problema es que a ella la siguen transfundiendo; los doctores me dicen que los riñones no le funcionan bien, entonces es posible que vuelva a entrar a quirófano en enero y vaya a ocupar de nuevo, porque están baja de plaquetas todavía y no han podido normalizar eso", explicó.

Ana Lucía tiene complicaciones desde su nacimiento

Desde su nacimiento, el pasado 13 de noviembre, la niña ha padecido innumerables problemas de salud como retención de líquido, falla renal, anemia y otras condiciones, aun así sus padres no pierden la esperanza de que ella salga avante de esto.

Por eso, piden a la sociedad que realicen oración por su pequeña, y a la vez, acudan a donar sangre de forma voluntaria, ya que esta es necesaria para que la niña pueda recuperarse e ir a casa, junto a Alejandra, su esposo, y Luz Arely, la gemela de Ana Lucía.

TABLA:Para ayudar a Alejandra, y sus bebes, Ana Lucía y Luz Arely, pueden comunicarse directamente a los teléfonos de la familia, 662 173 2579 o al 662 120 0517, donde podrán indicarles los requisitos para la donación.