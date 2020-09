Avionazo de Juan Camilo Mouriño fue porque Felipe Calderón no cumplió acuerdo con "El Mayo" Zambada: Anabel Hernández

CIUDAD DE MÉXICO.-Fuertes declaraciones dio la periodista Anabel Hernández sobre la muerte del exsecretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.

Durante el programa de radio "No tiene nombre" con Pancho Parra, de La Octava, la escritora señaló que el avionazo que sufrió el ex funcionario se debió a que Felipe Calderón no cumplió un acuerdo con Ismael "El Mayo" Zambada, líder del Cártel de Sinaloa.

La versión que el propio Felipe Calderón le dio a familiares de Juan Camilo Mouriño fue que había sido un ataque orquestado por el crimen organizado", reiteró Hernández.

Por otro lado, descartó que la muerte de Mouriño haya sido orquestada por el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, sin embargo, recordó que en octubre de 2008 fue detenido un hermano de "El Mayo" Zambada.

La escritora declaró que una parte del Gobierno de Calderón se volvió leal al Cártel de Sinaloa y otra con Los Beltrán Leyva.

"El propio Mayo Zambada habría llamado al Presidente de la República y les habría dicho, ‘oigan muchachos, ustedes trabajan par mí, tienen que soltar a mi hermano’", comentó.

La murte de Mouriño

Eran las 18:46 horas del martes 4 de noviembre de 2008 cuando se desplomó un jet ejecutivo en Monte Pelvoux y Ferrocarril de Cuernavaca, colonia Lomas de Chapultepec IV Sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

En el Lear Jet 25, con matrícula XC-VMC, viajaba Juan Camilo Mouriño, entonces secretario de Gobernación durante la administración de Felipe Calderón.

Estaba a 3 minutos de aterrizar y se sabe que el piloto reportó una “ alerta máxima” a la torre de control de la Ciudad de México.

El “ avionazo” causó desconcierto frente a la emblemática Fuente de Petróleos de Periférico y Reforma. A un kilómetro de Los Pinos y a kilómetro y medio de la Sedena; a unos metros de Campo Marte y del Auditorio Nacional.

Autos calcinados, árboles incendiados, postes caídos; personas en el piso muertas y heridas. Trabajadores y vecinos desalojados. A decir de algunos testigos, eso parecía una “ zona de guerra”.

Un centenar de policías, bomberos, paramédicos, testigos, vecinos y reporteros se mantenían en la zona acordonada. El Ejército llegó de inmediato.

La aeronave venía de San Luis Potosí

Juan Camilo Mouriño acababa de firmar con el entonces gobernador, Marcelo de los Santos, el “ Acuerdo por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad”.

En ese acuerdo estatal, Mouriño habló de las investigaciones que “ tocan a todo que esté involucrado con el crimen organizado o con la delincuencia. No hay en ese sentido, nada más que un absoluto compromiso con hacer cumplir la ley y en ese sentido ha habido resultados claros, contundentes y sin precedente en nuestro País, lo cual acredita que el gabinete de seguridad está trabajando de manera coordinada y está dando resultados”.

Pasaron los minutos y la noticia fue confirmada por Marcelo Ebrard, entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal. “Es una muy mala noticia yo creo que para todos”, expresó rodeado de periodistas.

Luego vinieron los lamentos políticos de todos los colores.

Al secretario de Gobernación lo acompañaba José Luis Santiago Vasconcelos, ex titular de la Siedo y asesor en seguridad de la Presidencia; los colaboradores Miguel Monterrubio, Arcadio Echeverría, Norma Díaz; el capitán Julio César Martínez Dávalos; el copiloto Álvaro Sánchez; y la sobrecargo Giselle Carrillo.

En un testimonio hace 10 años, Margarita Jiménez, vendedora de dulces, relató:

“El mismo fuego me aventó encima de mi triciclo y ya nomás me levanté y me eché a correr. Me eché a correr y vi cómo se extendía el fuego, como se quemaban los carros. La verdad era espantoso”.

El año pasado nuevas imágenes del trágico suceso han salido a la luz.

Fueron 18 fotografías reveladas por la revista Proceso en las que se ve el accidente donde murió el colaborador del entonces presidente Felipe Calderón.

