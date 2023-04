CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el avión presidencial TP-01 fue vendido con base en los avalúos hechos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), además manifestó estar muy contento con la venta de la aeronave, pues dijo que no tenía clientes y se despreciaba más cada día.

El día de ayer (jueves) el mandatario mexicano informó que tras cinco años su gobierno logró vender dicho avión al gobierno de Tayikistán por más de mil 658 millones de pesos.

“La verdad es que estamos contentos porque se vendió el ostentoso avión presidencial. Este avión lo compró (Felipe) Calderón, aunque no lo uso, se lo dejó comprado al licenciado Peña Nieto, al final del gobierno de Calderón tomaron la decisión de comparar este avión que lo mandaron a hacer especial, no es un avión construido en serie, desde luego es un avión que no podía utilizarse en nuestro País porque técnicamente debe volar en distancias largas que deben ser cinco horas en promedio y nuestro territorio en ese avión se puede recorrer en menos tiempo, ni siquiera de frontera a frontera”, dijo durante la conferencia matutina de este viernes en Veracruz.

Avión presidencial TP-01 se vendió con base en avalúo hecho por la SHCP: AMLO. Foto: Especial

Venta del avión presidencial se dio a conocer hasta que se concretó

El jefe del Ejecutivo federal detalló que no quiso decir nada anteriormente sobre el proceso de compra-venta hasta que se contara con todo el dinero.