Avalan reforma para que Pemex domine venta de hidrocarburos

CIUDAD DE MÉXICO.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con el voto a favor de Morena, PT, PES y Verde, la eliminación del artículo Décimo Tercero de la Ley de Hidrocarburos que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto del 2014 y que es una de las leyes secundarias de la reforma energética del entonces presidente, Enrique Peña Nieto, para eliminar la regulación asimétrica y que Pemex vuelva a dominar en la venta de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.

Esta reforma, enviada al Senado alcanzó 301 votos a favor; 147 en contra del PAN, PRI, PRD y MC y dos abstenciones, elimina la regulación asimétrica que fue impuesta en el 2014 como la fijación de precios y volúmenes en la venta de primera mano para que hubiera piso parejo en la participación de la iniciativa privada en la venta y comercialización de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, y Pemex no fuera agente preponderante, no discriminara clientes y no hubiera tratos preferenciales.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Este mismo martes, el propio presidente de la Comisión de Energía, Manuel Rodríguez (Morena), presentó esta iniciativa para modificar este artículo 13 transitorio, y describe que al haberse logrado una mayor participación de agentes económicos, que propicien el desarrollo eficiente y competitivo de los mercados, se deja sin efectos la facultad otorgada a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para sujetar a principios de regulación asimétrica las ventas de primera mano de Hidrocarburos, Petrolíferos o Petroquímicos, así como la comercialización que realicen personas controladas por Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios.

“La enajenación que realicen Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias, o una Persona Moral, por cuenta y orden del Estado, será considerada como comercialización en términos de lo establecido por la presente Ley y sus Reglamentos, por lo que se deberán observar los principios de generalidad y no indebida discriminación previstos en la misma”, define la reforma de Manuel Rodríguez.

Además en los artículos transitorios se describe que todas las disposiciones que se opongan a este decreto quedarán derogadas y en un plazo de 30 días naturales, a partir de la entrada en vigor, la Comisión Reguladora de Energía, deberá de dejar sin efectos los acuerdos, disposiciones administrativas de carácter general, resoluciones y lineamientos relacionados con la imposición de principios de regulación asimétrica a Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, bajo la atribución concedida por la disposición transitoria que se reforma en el presente decreto.

El dictamen establece que la “regulación asimétrica” le ha limitado el poder dominante de Pemex hasta que no se lograra una mayor participación de agentes económicos privados, pues le ha dictado a Pemex cómo vender y a qué precio y eso limita la libertad para establecer una estrategia comercial; no le permite a la empresa productiva del Estado ofrecer descuentos regionales cuando otros agentes económicos ofrecen precios regionales; se obliga a Pemex a celebrar hasta cinco contratos para vender sus productos y los privados sólo un contrato.