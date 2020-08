Autoridades dan prórroga a empresas de alimentos de poner nuevo etiquetado hasta diciembre

CIUDAD DE MÉXICO.- Este viernes el Gobierno Federal emitió un Acuerdo Interinstitucional indicando que las sanciones en relación a la NOM-51 conocida como "nuevo etiquetado frontal" de alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados se aplazarán hasta el primero de diciembre.

El 27 de marzo de 2020 se publicó la Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010 para que dichos productos muestren información obligatoria nutrimental, mediante etiquetas en forma de octágonos, sobre el “exceso de” de azúcares, grasas o sodio añadidos en su contenido recomendados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La referida norma entrará en vigor el próximo 1 de octubre en todo el territorio mexicano. No obstante, la Secretaría de Economía (SE), la Secretaría de Salud (Ssa), a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) acordaron no sancionar administrativamente con amonestación, multas, clausura, arresto, suspensión, revocación, cancelación, prohibición de comercialización, inmovilización, aseguramiento, retiro del mercado y/o emisión de alertas, a las compañías que no incluyan el etiquetado alimenticio hasta el 30 de noviembre de 2020.

En lo publicado por el Diario Oficial de la Federación (DOF) este 31 de julio se lee:

Acuerdo interinstitucional tiene como objeto reconocer y establecer un plazo contado a partir del día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del presente Acuerdo Interinstitucional al 30 de noviembre de 2020, exclusivamente, en el que no se sancionará a productores, importadores o comercializadores durante las actividades de verificación que realicen la Profeco y la Cofepris), para aquellos alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados, objetos de la Norma Oficial Mexicana NOM-051".

Previamente, los empresarios y el sector alimentario de la industria habían solicitado prorrogas a la entrada en vigor del nuevo etiquetado, ya que derivado de la pandemia por Covid-19 consideraban necesario concentrar el abasto de sus artículos.