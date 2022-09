Autobús con pasajeros es arrastrado por un arroyo en Loreto, Baja California Sur

LORETO, Baja California Sur.- La tarde de este miércoles, las autoridades en el Consejo Estatal de Protección Civil de Baja California Sur dieron a conocer que un autobús con pasajeros terminó siendo arrastrado por la corriente al tratar de cruzar un arroyo en la localidad de Loreto, que registra lluvias importantes por el huracán "Kay", de categoría 2.

La alcaldesa Paola Cota Davis, del norteño municipio de Loreto, informó lo anterior y detalló que se trata del arroyo en el área conocida como Nopoló.

El aviso fue dado por la alcaldesa durante una reunión, donde comunicó que solo se conoce que el vehículo pertenece a la empresa Autotransportes Águila y sí llevaba pasajeros, y que personal militar y de Protección Civil se desplegó al lugar para auxiliarlos.

Por su parte, el gobernador Víctor Castro, visiblemente sorprendido, exhortó a la población a no cruzar arroyos.

Esperemos que no pase a mayores la situación. Hemos repetido y hemos hecho lo posible por insistirle a la gente para que no atraviese las corrientes. Que no desafíen el temporal, por favor", expresó.