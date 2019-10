Austeridad y combate a corrupción no han provocado desabasto de medicamentos: Ssa

CIUDAD DE MÉXICO.- "La austeridad republicana y el combate a la corrupción no han provocado desabasto de medicamentos ni crisis en el sector salud afirmó el titular de la dependencia federal", Jorge Alcocer Varela.

Al comparecer ante la Comisión de Salud en el Senado de la República el funcionario destacó que las problemáticas que se han suscitado al interior del sistema sanitario no tiene que ver con los recursos erogados por el gobierno federal, “incluso se nos ha dado luz verde para en caso de requerirlo se solicite más dinero más allá de lo que se aprobó en el Congreso de la Unión”, resaltó.



Señaló que la corrupción al interior del sector salud, los métodos poco transparentes de contratación y la falta de acceso a la seguridad social en por lo menos 20 millones de mexicanos han provocado una grave irritación social, por lo que la Cuarta Transformación está planteando nuevos objetivos que satisfagan las necesidades sanitarias.

“Los métodos pocos transparentes, los arreglos financieros, el mal manejo de recursos, la corrupción tanto en compra de medicamentos, insumos, equipos y obras, así como la regularización del personal de salud, han generado una situación caótica y conflictiva. Este conjunto de elementos ha resultado en una creciente irritación social con el sector público, de salud, y en una conflictiva laboral insólita que obligan a plantear nuevos objetivos”, subrayó.Si bien, Alcocer Varela reconoció que para el último semestre de 2019 se han presentado faltantes de medicamento, garantizó la compra de por lo menos 50 fármacos a través de adjudicaciones directas con la finalidad de evitar desabasto.“Sí hay medicamentos que han tenido algunos rezagos en la parte final de 2019, solo tenemos pendientes menos de 50 medicamentos que están comprando en forma directa, pero no hay ningún problema de adquirirlos de esta manera, lo importante es que haya existencia”, dijo.En cuanto al metotrexato, medicamento necesario para atender a pacientes con cáncer y que en semanas recientes presentó un desabasto en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, el funcionario reiteró que el gobierno federal adquirió las dosis necesarias para concluir 2019, aunque a algunos institutos se entregó lo requerido para mes, puesto que no cuentan con el espacio suficiente para almacenar la cantidad total.

“Se decidió una compra para asegurar el desabasto y rápidamente se señaló que se compró en la India, pero no fue así, fue en Francia, donde se encontró el fármaco, junto con los anti retrovirales. Su producción tuvo que parar por razones del laboratorio, por eso lo compramos a Francia, sobre la distribución, está en un almacén de la Ciudad de México y a algunos institutos solo se les dio lo que necesitan para acabar el próximo mes, porque no cuentan con el espacio para almacenar de manera ideal este fármaco”.El secretario de Salud enfatizó que entre las metas para esta se encuentran alcanzar la “muerte digna” como una política pública efectiva, la instauración del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, así como la desaparición del Seguro Popular y la reducción de la inequidad en el acceso a los servicios de salud.“Debemos hacer efectivo el artículo 4° constitucional y garantizar el acceso efectivo universal y gratuito de todos los mexicanos a los servicios de salud, bajo los principios de participación social, competencia técnica, calidad médica, trato digno y humanismo. Con prioridad para la población sin seguridad social laboral y en particular de aquella de alta, y muy alta marginación y desde luego, la de los pueblos originarios”, puntualizó.