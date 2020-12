Aunque existe oposición y “no todo es perfecto”, el 71% quiere que siga gobernando: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque “no todo es perfecto” y existe oposición a su gobierno, el 71% de los mexicanos aprueban su administración y desean que siga gobernando, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su informe por su Segundo Año de Gobierno en Palacio Nacional.

El mandatario aseguró que tiene “otro dato”, pues la mayoría de los mexicanos aprueban su gestión.

“La mayoría de los mexicanos está respaldando a nuestro gobierno. En la última encuesta, porque yo tengo otro dato, el 71% de los mexicanos, 71% desean que sigamos gobernando y con eso tenemos, eso es lo fundamental el apoyo de la mayoría del pueblo”, dijo.

López Obrador precisó que “no todo es perfecto”, “ni aspiramos al pensamiento único ni al consenso”.

“Estamos conscientes que existe oposición a nuestro gobierno y eso es legítimo y normal en una democracia”, indicó.

El Presidente agradeció la confianza depositada y prometió que no le fallara al pueblo: “amor con amor se paga, no les he fallado y no les fallaré, sigamos todos promoviendo el bien, enalteciendo a nuestra patria y haciendo historia”.