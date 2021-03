Aunque esta semana le toca vacunarse contra Covid-19, AMLO esperará a la recomendación de sus médicos

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- Aunque esta semana le tocará la vacuna contra Covid-19 al presiente Andrés Manuel López Obrador, esperará a que los médicos le indiquen si puede vacunarse o no, dijo el mandatario.

La aplicación de la vacuna está prevista para esta semana en la alcaldía de Cuauhtémoc, en donde reside el Presidente.

“Ya me va corresponder, pero voy a practicarme unos estudios porque los médicos que me atendieron cuando me dio Covid me hicieron análisis y me recomendaron que esperara para la vacuna porque tenía anticuerpos, pero ya ha pasado tiempo, espero que ellos me recomienden lo que más me conviene”, dijo.

El mandatario precisó que aunque también tiene domicilio en la alcaldía de Tlalpan, ya cambió su credencial de elector.

“Ya me va a tocar porque está programada esta semana para la Cuauhtémoc. Ya mi credencial ya la cambié, ya estoy domiciliado en Palacio Nacional, vamos a ver qué me dicen los médicos en una semana, 10 días, me van hacer análisis y ya me vacuno”, dijo.