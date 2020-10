Aunque AMLO quiera encarcelar a Felipe Calderón, tenemos como defendernos: dice Margarita Zavala

CIUDAD DE MÉXICO.-Margarita Zavala dijo que tienen cómo defenderse, aunque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quiera meter a la cárcel a Felipe Calderón.

“Después de todo lo que he visto, por supuesto de los regímenes autoritarios, todo puede pasar (como encarcelar a expresidentes). Pero, la verdad, de todos modos tendremos cómo defendernos porque no hay nada ni ninguna razón para ello”, declaró Zavala en entrevista para Así las cosas con Carlos Loret de Mola.

Zavala dijo que en las dictaduras terminan por meter a la cárcel a todo opositor.

Recientemente Felipe Calderón ha sido señalado por presuntos nexos con el narcotráfico, ya que Genaro García Luna, su secretario de Seguridad Pública Federal, está detenido en Estados Unidos por esa razón.

Durante el juicio a “El Chapo” celebrado a fines de 2018 e inicios de 2019 en Nueva York, el jurado escuchó al exmiembro del Cartel de Sinaloa, Jesús Zambada, testificar que entregó personalmente por lo menos seis millones de dólares a García Luna en pagos clandestinos a nombre de su hermano mayor, el jefe del cartel Ismael “El Mayo” Zambada.

El testigo dijo que se reunió con García Luna en un restaurante entre 2005 y 2006. Jesús Zambada declaró que le dio una maleta con tres millones de dólares en el lugar.

En ese momento García Luna estaba a cargo de la agencia federal de investigación de México. En una segunda reunión en 2007, cuando García Luna ya era secretario de Seguridad Pública, Zambada dijo que le dio otra maleta con entre tres y cinco millones de dólares.

Ante esas acusaciones, Felipe Calderón Hinojosa ha insistido que no sabía de las andanzas de Genaro García Luna con el Cártel de Sinaloa, quien fue el secretario de Seguridad Pública durante su sexenio.

"(El Presidente) No se entera de todo y no sabes de todo lo que hacen tus funcionarios, yo lo conocí por que me lo presentaron del sexenio pasado, sabía que era reconocido por autoridades americanas”, dijo Calderón en una entrevista con la periodista Adela Micha en su programa de radio.

“Yo cuando nombré a mi gabinete aplique la prueba del polígrafo (detector de mentiras). Existieron rumores pero cuando se les pedía las pruebas contundentes nunca las ofrecieron”, explicó.