Atascado, así se encontraba el balneario Elba en Iztapalapa

CIUDAD DE MÉXICO.-Sábado de Gloria y los familiares de Iztapalapa claro que iban hacer presencia en el balneario Elba, este día lucia lleno, atascado de gente. No había ni un milímetro de especio libre en la alberca, con el olor de cloro tan comúnmente conocido, no importaba, si con eso se podía refrescar, era mas que suficiente, comer un rico ceviche. Las mesas se encontraban llenas de comidas, todo lo que pueda ser imaginado, desde alitas, pizza, papas, tostadas, refrescos y aguas podías encontrar ahí.

Carlos Rodríguez dijo que "la gente es tan feliz con tan poco, si nos esperamos a tenerlo todo, no vamos a tener nada".

"A mí me gustaría llevarlos a otro lado, pero, es lo qué hay, y a veces no es el poder adquisitivo sino cómo se la pase uno". Reflexionó sobre las personas que encuentran satisfacción en un Starbucks, ellos en este balneario en la Ciudad de México.

Era tanta la cantidad de gente que se encontraba en el lugar, que el hecho de buscar a tus familiares no era cosa fácil. Desde un balcón, el señor Carlos buscaba a su familia pero la aglomeración es tan alta que es poco probable que alguien se encuentre. “Si no los veo, voy a tener que esperar, les traje papas de 20 pesos, si no se las comen aquí, que lo hagan en casa".