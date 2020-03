Ataque en Valle de Bravo podrían haber sido de "uno o dos perros": Fiscal

TOLUCA, Méx.- El fiscal general de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, informó que según el material recabado en el lugar del ataque a un hombre en Valle de Bravo, es probable que sean de uno a tres perros grandes los responsables de la muerte del taxista en Valle de Bravo y no un felino, como se había manejado.



Añadió que han hecho revisiones en al menos cuatro ranchos, además de otros domicilios para dar con el animal responsable del ataque, pero no se trata de cateos, sino apoyados en la Propaem, que tiene facultades para hacer las revisiones, accedieron a los lugares.

En entrevista aclaró que especialistas médicos veterinarios zootecnistas, en vida silvestre del colegio de postgraduados de la UNAM, de la Comisión Nacional de Áreas Nacionales Protegidas y de la Procuraduría de Protección al Ambiente (Propaem) analizaron el pelaje, las huellas y el tipo de depredación en la víctima, lo que arrojó que podría ser un perro grande el animal responsable del ataque.



No se descarta la posibilidad de que sean uno, dos o tres perros, no me han señalado que pueda ser una jauría, pero sí que haya intervenido primero un perro y ya fallecida la persona, la fauna nociva carcomió el cuerpo".