Atacan con pintura a candidata del PRI en Naucalpan

NAUCALPAN, México.- La candidata a diputada federal por el PRI, Maribel Martínez Altamirano, denunció que fue víctima de una agresión junto con su brigada en calles de Ciudad Satélite cuando fueron agredidas por un hombre que las roció con pintura.

Debido a este suceso, Martínez Altamirano realizó una denuncia en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, y en el Instituto Nacional Electoral, donde contó que el pasado 10 de mayo, un hombre de alrededor 25 años se acercó a ella y su brigada y las bañó con pintura luego de gritar “¡Fuera de aquí!”.

Estamos buscando una candidatura, pero que hoy vengan y agredan a mujeres, no se vale. No lo vamos a permitir, no me voy a echar para atrás. Si creen que con esto me voy amedrentar, ¡no señores!”, dijo la candidata.