AstraZeneca, la vacuna de refuerzo contra Covid para México

ZAPOPAN.- La secretaría de Salud anunció que hoy arranca la vacunación Covid-19 de refuerzo en adultos mayores de 60 años y más en seis entidades federativas, señaló que la dosis que se usará será AstraZeneca independientemente del esquema previo que hayan recibido las personas.

Se ha demostrado que la dosis de refuerzo puede ser con varias vacunas , no importa si es diferente a la que se uso para el primer esquema. Se vacunará con una dosis adicional a personas de 60 y más, no es un segundo esquema, solo una dosis adicional y usaremos AstraZeneca en todos los casos, independientemente de cual fue el esquema inicial", señaló Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud .

Al presentar el Pulso de la Salud, durante la conferencia matutina que se realizó en Jalisco, el funcionario detalló que se inmunizará con tercera dosis a todas las personas adultas mayores que fueron vacunadas antes de junio de 2021, sin embargo, aquellos que se vacunaron posteriormente deberán esperar hasta que hayan pasado 6 meses de la última vacunación, además precisó que la aplicación de dosis de refuerzo comenzará en seis estados.

"No es necesario un registro, las personas pueden acudir a los centros de vacunación con una identificación oficial que permita reconocer la edad como de 60 y más. Se anunciarán fechas específicas de vacunación, hoy iniciamos en 6 entidades federativas: Chiapas, Ciudad de México, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa y Yucatán".

El subsecretario de Salud señaló que el cambio en la Política de Vacunación se llevó a cabo luego de que el grupo de asesoramiento técnico de la Organización Mundial de la Salud (OMS) hiciera la recomendación de dosis de refuerzo, al igual que el grupo de asesoramiento en México, pero enfatizó que no se aplicarán terceras dosis de manera generalizada, sino en grupos vulnerables como lo son adultos mayores.

Se han hecho cinco recomendaciones; que los refuerzos deben enfocarse a los grupos más vulnerables como adultos mayores o persona inmunosupresoras, el segundo elemento importante es que no existe evidencia concluyente para que los refuerzos se apliquen en edad generalizada, es una importante recomendación de priorizar la cobertura en personas que no tienen esquema primario o que no lo han completado, ya podemos incorporar refuerzo, pero hay que evitar uso de refuerzos en forma generalizada cuando no se ha completado un grado alto de vacunación".