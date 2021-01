Asisten a velorio, se contagian de Covid y mueren 16 integrantes de una familia

ESTADO DE MÉXICO.- De Primos y tíos, pero también su madre y su abuelo, se componen las 16 personas que ha perdido por Covid-19 José Martín Chávez Enríquez.

“No he tenido tiempo ni de llorar, estoy como pasmado. Mi mamá murió antier, mi papá todavía lo tengo enfermo en casa y mi hermana, ya logró salir adelante. No sé de dónde me salen fuerzas para seguir con esto”, expresó a Milenio.

Chávez Enríquez tiene 32 años, narró que en el 2020 un tío lejano murió de Covid-19 y gran parte de la familia acudió al velorio en un domicilio del vecino municipio de Cuautitlán Izcalli, sin saber a lo que se exponían y muchos parientes se infectaron del coronavirus SARS-CoV-2.

La familia fue enfermando y muriendo, su mamá murió el pasado viernes, mandó cremar su cuerpo y lo tiene en casa porque ni tiempo ha tenido de ir al panteón ante la situación.

Su abuelo y tres tíos directos también perecieron por Covid-19.

José Martín dijo a Milenio que es dueño de un Spa, el cual está cerrado, por lo que ha tenido que disponer de sus ahorros para la compra de oxígeno y medicinas.

Hasta el pasado 16 de enero en Tultepec se han reportado 174 defunciones por Covid-19; mil 482 casos confirmados; 405 sospechosos y mil 619 negativos.