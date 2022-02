CIUDAD DE MÉXICO.- Así reaccionó una mujer cuando le ofrecieron trabajo en vez de prestarle dinero por sexta vez.

La reacción se ha vuelto viral en TikTok y generó una gran polémica en redes sociales.

Pedía dinero y le ofreció trabajo, lo bloquea

Mediante su cuenta, Peirov Emily (@peirovemily) expuso a una joven, que le pidió ayuda para resolver un problema económico.

Tras intercambiar mensajes, ambas protagonizaron una acalorada discusión en WhatsApp.

En una publicación de Mag. se relata el curioso caso y la insólita reacción de la mujer que quería, por sexta vez que le prestaran dinero.

Ya le habían prestado pero no pagaba

Peirov Emily recibió una petición de préstamo por parte de una amistad. Sin embargo, no se había pagado la cantidad prestada “anteriormente”. “Si te los puesto prestar, pero ya te he prestado y no me pagaste”, indica @peirovemily en el clip.

Emily, sin pedir nada a cambio, decidió ofrecerle un puesto laboral para así ayudarle en vez de generarle una deuda.

Si tú quieres yo te puedo apoyar dándote trabajado en el negocio, amiga”, señala.

Le cobró dinero prestado y recibe insultos

La idea de Peirov Emily no le agradó a su “amiga” Kassandra y se molestó comenzando a llamarla “muerta de hambre”.

Hasta le decía: Ya te olvidaste de dónde saliste, antes no tenías nada, pero ahora solo quieres humillarme. No quiero saber nada de ti, te voy a bloquear”.

El protagonista de la historia agrega en su video de TikTok “mi amiga me pide dinero prestado, le ofrezco trabajo y me bloquea”. En pocos días, la grabación acumuló 2 millones de reproducciones.