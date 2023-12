Así fue el primer día con Pfizer a la venta en farmacias de México; se agotó

CIUDAD DE MÉXICO.-La vacunación privada contra Covid-19, con el biológico Corminaty del laboratorio Pfizer arrancó con gran demanda, aunque fueron pocas las dosis que se distribuyeron, sin regulación ni apoyo de médicos especialistas.

A menos de cinco horas de la apertura de las cadenas farmacéuticas donde se inoculó a los capitalinos, tanto las vacunas como los insumos para administrarlas se agotaron ante la afluencia, pese a que el proceso se llevó a cabo con lentitud, desinformación e incertidumbre provocada por el deseo de conseguir una dosis de refuerzo del biológico patentado en Estados Unidos.

En las farmacias San Pablo, Corminaty se ofreció en venta libre, con un costo de 848 pesos, sin otro requisito o regla más que un comprobante de pago del medicamento y una identificación oficial.

Ante la falta de vacunas, farmacia San Pablo reconoció que ayer fue rebasada por la alta demanda y anunció que hoy se recibirán más de 16 mil dosis que garanticen la inoculación en 77 sucursales del país.

Está muy bien que se distribuya de manera particular. Se hace un esfuerzo por pagarla, pero nuestro gobierno no nos está dando otra opción. Al menos yo no me pondría ni la Abdala ni la Patria, que no nos protegen de las nuevas variantes ni de pirola, que dicen que también entra por el estómago”, dijo la señora Ángela Sánchez a EL UNIVERSAL.