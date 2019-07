Así es donde vivirá AMLO en Palacio Nacional

CIUDAD DE MÉXICO.-El recinto de Palacio Nacional ya está listo para recibir a la familia presidencial.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, alista las maletas para irse a vivir junto con su hijo menor, Jesús Ernesto, y su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, a Palacio Nacional.

En dicho resinto residió y despachó el principal referente histórico de López Obrador: Benito Juárez.

Según el diario Reforma, el departamento en el que vivirá AMLO durante su mandato está en el ala Sur.

Dicho espacio tendrá que adecuarse, pues actualmente, dice el medio, sólo tiene una recámara acondicionada, sala, comedor y cocina. En el lugar hay tres dormitorios.

Para llegar a donde vivirá el presidente, se debe caminar por el corredor Oriente de la Galería de los Presidentes o por el antecomedor, poco usado porque es un sitio diseñado en 1900, incluso sus 11 sillas pertenecían al tren presidencial de Porfirio Díaz, tapizado en seda y las vitrinas contienen utensilios, vajillas y demás artículos de oro y plata.

El pasado lunes, el presidente reconoció que en los próximos días se mudará a ese lugar junto con su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y con su hijo menor Jesús Ernesto.

El departamento fue construido por Felipe Calderón cuando fue jefe del Ejecutivo en el sexenio 2006-2012.

López Obrador mencionó hace un par de meses que constataron la existencia de dicha sección en Palacio Nacional.

Incluso, ahondó que durante la explosión del ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo, se quedó a dormir ahí. El departamento está ubicado al interior del recinto.

Sí me he quedado a dormir aquí, se construyó aquí un departamento desde el tiempo de Felipe Calderón y se mantuvo con el Presidente Peña, existe ese departamento y me he quedado a dormir aquí en estos días y es posible que me traslade a vivir”, indicó AMLO.