Así es como el Gobierno apoya a los empresarios, enlista AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador enlistó las maneras en que el Gobierno que encabeza, apoya a los empresarios mexicanos.

“Los apoyamos porque no aumentan impuestos, no han aumentado los impuestos, en el sexenio pasado les aumentaron los impuestos con la llamada reforma fiscal, no estoy mintiendo“, dijo en su conferencia matutina.

Ahora no hay aumento de impuestos, no va a haber aumento de impuestos en términos reales, continuó.

“Los apoyamos porque a los pequeños se les entregan créditos como nunca se les han entregado créditos, casi dos millones de créditos hasta ahora entregados a pequeños empresarios, con tasas de interés que no se otorgan en los bancos comerciales”, mencionó.

Tasas equivalentes a lo que fija el Banco de México, 5% tasa de interés anual, con plazos para los pagos a tres años, continuó.

Además se les brinda apoyo no aumentando los combustibles como la gasolina, el diesel, el gas, así como tampoco el precio de la energía eléctrica.

El mandatario también mencionó el tema de seguridad al no permitir que sean extorsionados.

Un gobierno que garantiza de verdad el estado de derecho y que no permite la corrupción y que está invirtiendo y promoviendo la inversión para que haya empleos”, expuso.

El presidente adelantó que posteriormente vendrá la simplificación en el tema fiscal, que es otra manera de brindarles apoyo.

Apoyo a empresarios

