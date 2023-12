Así crece la inversión extranjera en México

Todos los meses, el Banxico realiza una encuesta a los principales referentes del sector privado para conocer sus perspectivas económicas. La del mes de octubre fue prometedora, especialmente porque se alinea con el aumento significativo de la inversión extranjera en lo que va de 2023. En este artículo, veremos cuánto ha crecido y por qué.



Perspectivas económicas para 2024



La economía mexicana es una de las únicas de Latinoamérica que ha tenido un rendimiento positivo desde la pandemia, y es la única que ha recuperado los niveles de empleo y Producto Interno Bruto (PIB) previos con un crecimiento del 3.1 % en 2022. Si bien el país todavía mantiene un nivel de inflación por encima del objetivo del Banco de México (Banxico), se encuentra un punto por debajo de lo que se esperaba para octubre.



Solo en el tercer trimestre de 2023, la economía mexicana creció 0.9 % en su décimo mes consecutivo de crecimiento. Según los especialistas de FocusEconomics, este rendimiento positivo se debe al aumento del salario, la caída en el desempleo y el impacto de la inversión extranjera. No pueden desestimarse las posibilidades de los mexicanos para invertir en Forex, aprovechando que el par de divisas USD/MXN se encuentra en un gran momento. Este último dato es otro que evidencia el crecimiento de la economía mexicana.



De hecho, la agencia de calificación de riesgo Moody’s proyecta un repunte del 3.5 % del PIB de México para fines de 2023. Este valor es significativo porque la proyección previa era del 3.3 %. Y la encuesta de Banxico sobre las expectativas de los especialistas del sector privado estiman una desaceleración en la inflación para 2024: un punto básico por debajo de la proyección previa de 4.70 %. Esta situación es alentadora, y se le atribuye principalmente a las últimas mediciones sobre la inversión extranjera en el país.



Inversión extranjera en México: motor indiscutido del crecimiento



Las fuentes oficiales de la Secretaría de Economía anunciaron un crecimiento de la inversión extranjera directa (IED) del 2.4 % durante los primeros tres trimestres de 2023. Este porcentaje corresponde a unos 32 mil millones de dólares. Entre las principales fuerzas que estimularon este crecimiento se encuentra la fusión del grupo Televisa con la cadena estadounidense Univisión y la reestructuración de Aeroméxico por 5 mil millones de dólares. En conjunto, ambas operaciones trajeron alrededor de 7 mil millones de dólares al país.



Las inversiones de IED en la segunda mitad de 2023 percibieron un crecimiento interanual del 30 %. Otro dato significativo en esta área es que en el 76 % de los casos, los retornos de las inversiones extranjeras no regresaron a su país de origen, sino que se reinvirtieron en préstamos y pagos intraempresariales o se hicieron nuevas inversiones en el país. Al reinvertirse, las utilidades de las inversiones se convierten en capital de inversión extranjera, pese a que se hayan generado dentro del país.



Respecto al origen de la inversión proveniente del extranjero, Estados Unidos se encuentra en primer lugar con el 41 % del total de la IED, mientras que España y Alemania se ubican en el segundo y tercer lugar, respectivamente, con el 3.7 % y el 2.8 %. Por otro lado, los sectores que concentraron el grueso de las inversiones fueron el manufacturero (bebida y tabaco, industria química, computación y electrónica), el sector de servicios financieros, la minería, el turismo, la construcción y el transporte.

