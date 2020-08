Asesinan a balazos a ex regidora de Chilpancingo

CHILPANCINGO.- Nancy Soraya Cruz García, ex regidora de Seguridad Pública de Chilpancingo, y su pareja fueron asesinados a balazos al interior de un centro nocturno la noche el viernes.

Reportes policiacos señalan que la mujer de alrededor de 35 años quedó tendida sobre la barra del establecimiento, mientras que el hombre cayó fuera del negocio cerca de un automóvil gris.

Al lugar acudieron elementos de la Policía del Estado, de la Guardia Nacional y elementos de la Policía Investigadora Ministerial (PIM).

Posteriormente los cuerpos fueron retirados por el Servicio Médico forense (Semefo) donde se realizará la necropsia correspondiente.

En el período de 2015 a 2018, Cruz García fue integrante del Cabildo de Chilpancingo durante el gobierno del alcalde Marco Antonio Leyva. Asimismo, formó parte de la planilla postulada por el PRD.

La ex regidora era viuda de Demetrio Saldívar Gómez, ex diputado local y ex secretario general del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, quien fue asesinado a balazos el pasado 19 de abril de 2017 cuando llegaba a su vivienda.

Con información de Milenio