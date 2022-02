Asesinan a Silvia Ramírez dentro de caseta de CFE que vigilaba bajo llave

CIUDAD DE MÉXICO.- Silvia Ramírez fue asesinada de manera sanguinaria dentro de la caseta que vigilaba bajo llave en una subestación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y sus hijos Felipe y Víctor denuncian no se les ha permitido el acceso a la carpeta de investigación, en donde aseguran hay numerosas irregularidades, empezando por la causa y hora de muerte.

Además, la empresa para la que trabajaba, Servicios Especializados de Investigación y Custodia, S.A. de C.V. o SEICSA, les ha negado el apoyo para el esclarecimiento del crimen ocurrido la madrugada del 2 de febrero en la colonia Potrero San Bernardino, alcaldía Xochimilco, cuando la víctima de 53 años fue encontrada por una compañera que la relevaría.

Fue Víctor quien escuchó a la compañera de su mamá declarar lo siguiente:

“Claramente dice que ella cuando llega encuentra la puerta abierta a donde ella daba el acceso, y como la encuentra abierta ella se pasa, va a la caseta, y ella ve la luz apagada que se le hace raro, según para esto ella entra, intenta abrir la puerta, antes de eso ella llega y toca la puerta, y claramente yo escuché como ella dijo ‘buenos días señora Silvia’, y al no contestarle, ella según dice que intenta abrir la puerta y pues ya es cuando ve el charco de sangre y ya llega, y ya ve a mi mamá pues en el piso, según para eso con los golpes”.

Por su parte, Felipe, su otro hijo, cuenta que leyó en los informes que formarían parte de la carpeta de investigación, que el testimonio era diferente, así como varios detalles, como el que la bala que le habría quitado la vida se encontraba cerca del cuerpo.

Autopsia no indicó que hubieran balas en el cuerpo de Silvia

“El homicidio no fue disparo de bala, en la autopsia que hicieron no dijeron que fue por disparo de bala, a ella la golpearon brutalmente que hasta destrozaron su cráneo, su cara toda rasgada, sus brazos todos cortados, todo muy feo, a ella la golpearon feísimo, feísimo, entonces para hacer eso mi mamá tuvo que haber gritado aunque sea, y cómo es posible que nunca nadie se dio cuenta”, relatan los hermanos a El Universal.

“En la autopsia el forense Gregorio Urbano Mundo Cansino descartó que fuera un balazo, ¿por qué?, porque no hay entrada ni salida de bala, y en segunda no hay bala dentro del cuerpo. El acta de defunción dice: causa de la muerte traumatismo craneoencefálico”.

Ni siquiera la hora coincide: “la testigo dice que entra a las 6:45 y ya está muerta, el forense marca la hora de fallecimiento a las 7:15 minutos”.

Aseguran a hijos que su madre fue asesinada en "crimen pasional"

Agentes en el MP les aseguraron que todo indica que fue un crimen pasional pues “por nuestra experiencia es como se dan las cosas”.

Pero a doña Silvia, quien llevaba 4 meses trabajando en el lugar, sus hijos y cuñada la defienden: “realmente mi mamá no tenía a nadie, ella de su trabajo a la casa y de la casa a su trabajo, de hecho el tiempo de recorrido que se hace siempre coincidía a la hora en que llegaba ella aquí, ella nunca, desde que se separó de su última pareja que tiene más de 28 años, yo creo que terminó tan dañada que nunca quiso estar con alguien más. Ella nunca salía a fiestas, no tenía amigas que dijera voy con mi amiga, nada de eso, siempre estaba aquí con sus hijos de mi hermano, o si no estaba aquí se iba a mi casa con mis hijos, pero de ahí para allá no salía”.

“Lo quieren manejar como que le abrió a una persona que era conocida y que a lo mejor era su pareja, cuando no es así. Yo conozco a mi mamá, ella nunca le daría el acceso a alguien que no conoce o que no trabaje ahí, porque para eso mi mamá es muy estricta para su trabajo, es muy cuidadosa, y por eso nunca en sus trabajos terminó mal, siempre se salía porque ya le dolían sus pies, o se cansaba, o equis cosa”, lamenta Felipe.

Por su parte, Víctor revela otro dato que tampoco ha sido tomado como clave para la investigación: “Una vez mi mamá comentó que sus compañeras la trataban muy mal, que le tenían mucho odio, que se llevaba mal con ellas, por el motivo de que ella se llevaba bien con todos los guardias. Había ocasiones que mi mamá decía que ella no quería ir porque sus compañeras ya la trataban muy mal, siempre le decían que hacía todo mal, y como eran más jóvenes que ella, se burlaban de ella. Yo creo que ella aguantaba estos tratos porque ella trabajaba siempre de seguridad privada, siempre ganaba sueldos pues no muy altos igual no muy bajos, pero en este trabajo le pagaban algo considerable”.