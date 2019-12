Asegura gobernador de Guanajuato que no asistirá a mesas de seguridad

GUANAJUATO.- Luego de que el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, evidenciara la ausencia del gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, este respondió a los señalamientos.

De acuerdo con las autoridades federales, Rodríguez Vallejo solo acudió a tres mesas de trabajo, pese a que Guanajuato ocupa el primer lugar nacional en homicidios dolosos con 3 mil 211 en lo que va de 2019.

Rodríguez Vallejo advirtió que seguirá sin ir tras señalar que la actitud del secretario es de desesperación.

“Yo creo que es falsa esa información, porque aparece tres veces que he ido y no he ido a ninguna, entonces son falsos los datos, no he estado en esas reuniones, ya lo había dicho públicamente y hoy lo vuelvo a repetir, porque ahí no se toman las decisiones”, respondió el gobernador.

El mandatario estatal destacó la llegada de 100 elementos de la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina, quienes se estarán reintegrando a los trabajos de seguridad de Guanajuato.

Con información de Excélsior