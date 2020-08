Asegura FGR bienes de Emilio Lozoya en México y Europa

CIUDAD DE MÉXICO.- El fiscal Alejandro Gertz Manero dio a conocer que han sido asegurados bienes de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos de Mexicanos (Pemex), en México y Europa y cuyo valor es equiparable al daño que causó con la compraventa de la planta Agronitrogenados, calculado en más de 200 millones de dólares.

Con esto, y de manera involuntaria, Lozoya reparará el daño que causó al erario con la compra de la planta chatarra de fertilizantes, aseguró Gertz Manero.

El daño que este individuo le causó al estado mexicano está absolutamente especificado, periciado y sabemos de qué tamaña es. Tenemos bienes que acreditan, si no todo, una buena parte de lo que debe”, señaló el funcionario.

Asimismo, el fiscal Alejandro Gertz Manero destacó la reparación del daño al erario nacional, por lo que las propiedades fueron aseguradas y serán aseguradas más propiedades, en caso de que las tengan.

“En este procedimiento, casa uno de los que hayan cometido alguna parte del delito tendrán necesariamente que asumir – porque así lo señala la ley – la parte de reparación del daño que vaya a ser necesaria, tanto es así que a este señor se le han asegurado todos los bienes a los que hemos tenido acceso y se le siguen asegurando bienes, en Europa y en todos lados a los que están vinculados con él, porque si no hay reparación del daño, no hay justicia”, indicó el fiscal.

Por otra parte, el fiscal dijo que se encuentran analizando las pruebas para verificar el pago de sobornos que involucran al ex presidente Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray, sin embargo, aclaró que eso no exime al ex director de Pemex de su responsabilidad jurídica en el caso.

El funcionario indicó que en caso de que las pruebas señalen de alguna culpabilidad al ex presidente de México, éste será requerido por la Fiscalía, sin embargo, se debe de tener cuidado para no descalificar a las personas.

Gertz Manero reiteró que el ex presidente de Pemex no cuenta con ningún tipo de beneficio que lo ayuden a librar el proceso que lleva en su contra, y donde se analizan las pruebas presentadas.

“Yo le dije con mucha claridad, el señor ya no presentó sus pruebas, ya nos presentó tanto sus testimoniales como sus documentales, como sus videos, etc. Vamos a ver de lo que dijo, es verdad jurídica, es verdad probable y qué nos sirve para imputar a un tercero”.

Con información de Excélsior