Asegura Alcocer cuidar presupuesto; niega descobijar al Sector Salud

TIJUANA, Baja California.- El compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador, de garantizar servicios de salud gratuitos a la comunidad migrante que transita en el territorio mexicano, es el principal reto para los próximos años de la Secretaría de Salud, declaró su titular, Jorge Alcocer Varela.

En su primera visita como titular de la dependencia, Alcocer Varela se reunió con los secretarios de salud de la frontera Norte para revisar los problemas que enfrentan.

El funcionario ofreció una entrevista a Grupo Healy:

¿Cómo recibió la Secretaría de Salud?

En general he recibido el problema de la migración, que no es reciente, es crónico. En la frontera es una zona muy flexible, cambiante, a veces hay mayor demanda y precisamente en los últimos años se fue incrementado.

Hay una serie de procesos, interacción entre instituciones, cuyo ámbito, inclusive en sus consecuencias rebasa la frontera. En la frontera Sur es por donde los migrantes deciden buscar nuevas oportunidades empujados o alentados porque sus condiciones en sus países no son resueltas, ni en lo económico ni en lo social; toman este camino y después su blanco es llegar a los Estados Unidos.

Actualmente en el territorio mexicano existen 521 mil migrantes, menores y adultos, procedentes principalmente de El Salvador, Honduras, Guatemala y África, quienes recobraron mayor presencia a finales del año pasado y en lo que va de 2019.



¿Para la Secretaría de Salud cuál es el principal reto para atender a la comunidad migrante?

A unas horas de que el Presidente de la República lanzara a nivel nacional e internacional un marco muy claro referente a lo que se establece en nuestras fronteras, sobre todo en la frontera Norte, este marco histórico, conceptual, aportación a la paz de nuestros países y buena convivencia, decidimos acudir a la instancia internacional (Csfmeu) que se ocupa en salud de muchas de las relaciones derivadas no sólo del Hemisferio Norte sino de todo el mundo; en salud estamos preocupados y ocupados en analizar y tener acciones para lograr que estos migrantes tengan un buen estado de salud en el proceso de este gran fenómeno.

También se buscarán acuerdos de trabajo con Canadá y las ciudades fronterizas de Estados Unidos, en las que se incluyen California, Arizona, Nuevo México y Texas, para el desarrollo de programas de promoción.

Dada la cantidad de los extranjeros migrantes en el País, los servicios médicos en el IMSS, hospitales generales y centros de salud pública están garantizados también para los mexicanos.



Estos proyectos es para atender a la comunidad migrante, pero ¿qué hay para los mexicanos? ¿Cómo se estarán mejorando las instituciones como el IMSS o los centros de salud?

Esa es una pregunta de amplitud mayor, pero desde luego relativamente unida a estas acciones. Nosotros vamos a tener una orientación a la política de salud en general y esa política de salud será con un enfoque hacia la familia, hacia la comunidad, los sitios en donde se genera o se desarrollan la mayor parte de las necesidades de salud y que se conoce o se relanzó con una presencia internacional que es la atención primaria a la salud para ahí trabajar desde el diagnóstico, la prevención, la educación, para cuidar la salud e impulsar el diagnóstico temprano, identificando factores de riesgo, desde luego nutrición, condición de salud mental, sicológicas. No habrá diferencia, desde luego, la calidad y la atención para poder atender lo que a los migrantes les falta en los países de donde vienen.



¿Las instituciones de han sufrido de varios recortes? ¿Cuándo se acabarán y cuánto será finalmente el presupuesto?

Recojo en su pregunta algo que vale la pena aclarar: No ha habido recortes en salud. Ha habido ajustes, que no estoy jugando con palabras. Son ajustes en el diseño y en la educación de un presupuesto. Estamos trabajando para que este presupuesto rinda más, que se utilice con eficiencia, eficacia y no con fugas, entre ellas las derivadas de la corrupción y de un crecimiento muy desordenado de las instancias que se ocupan de los gastos que se ocupan de la operación la secretaría de salud.



En este sentido, ¿también es la situación de los medicamentos?

Sí, son las necesidades de trabajar y tener gratuidad en los medicamentos y desde luego en los servicios de salud que la población reclama y que por ello votó por ese cambio y esa transformación en la cual estamos los funcionarios comprometidos.