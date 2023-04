Asaltantes de combi exigen billetes en vez de monedas a pasajeros en Edomex

ECATEPEC, Estado de México.- Asaltantes de combi exigieron billetes en vez de monedas en un video que se ha viralizado en redes sociales.

La grabación difundida en donde dos hombres se suben a una unidad de transporte público para despojar de sus pertenencias a los pasajeros, mientras los amenazan verbalmente y con una pistola.

De acuerdo con la publicación vía Twitter de Fernando Cruz, el asalto ocurrió cuando una combi transitaba sobre la carretera México-Pachuca en el municipio de Ecatepec, Estado de México.

Captan robo de dinero y celulares en combi

En el video se observa que el robo fue el día de hoy miércoles 12 de abril a las 14:03, cuando dos hombres despojaron de sus pertenencias a los pasajeros a bordo de la unidad, el hecho quedó filmado en la cámara de videovigilancia de la combi.

Uno de los ladrones se sube a arrebatar el dinero y los celulares de los pasajeros, este sujeto lleva puesto tenis blancos, pantalón de mezclilla azul, una bolsa blanco con negro, sudadera y gorra color negro.

El otro hombre se queda abajo de la unidad mientras amenaza a los pasajeros con pistola en mano.

A ver mi gente ya se la saben, ya chin… a su ma...”, indican amenazantes.

Captan a asaltantes de combi exigiendo billetes en lugar de monedas

De acuerdo al video captado por la cámara de seguridad de la unidad de transporte público, el asalto duró aproximadamente 46 segundos, y ambos ladrones tenían una estrategia previa, pues uno se sube tranquilamente a arrebatar las pertenencias a los demás, mientras el otro los amedrenta y les apunta con la pistola, no solo a los pasajeros, sino también al conductor.

Durante el atraco cambia de lugar a uno de los pasajeros “pa' pronto, usted agache la cabeza y pase para allá”, exclamó el sujeto de gorra roja, para tener más controlado al conductor y apuntarle con el arma en la cabeza.

#VIDEO: “No me gustan las monedas, quiero billetes”, asaltan con pistola en mano a pasajeros de combi en la #México-Pachuca pic.twitter.com/ewIljwyzdc — LecumberriMX (@MxLecumberri) April 13, 2023

El hombre de la gorra negra toma el dinero de los pasajeros y los mete en su bolsa, mientras que el de gorra lanza amenazas contra el conductor “pásame tu marimba wey”, “abre, ábrele y dame bien”.

Además, en la grabación se puede escuchar decir “A ver mi gente ya se la saben, ya chin… a su madre”, “no me gustan las monedas, quiero billetes”, “el que me quiera hacer algo, le voy a volar su …”, “que te me quedas viendo”, “pasenme su celular, pasenme todo”.