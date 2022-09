Arzobispo de Léon llama a fieles a luchar contra el mal saliendo de su comodidad y no solo criticar

LEÓN, Guanajuato.- Alfonso Cortés Contreras, Arzobispo de León, Guanajuato, llamó a los fieles católicos a luchar contra el mal social y no solo criticar desde su zona de confort, además de hacer algo positivo a favor de la sociedad.

Fue durante la misa de ayer (domingo) al mediodía en la Catedral Metropolitana de Léon, donde Cortés dijo a los creyentes que el reto era ejercer un cristianismo con sabiduría y prudencia y no alabar el comportamiento de “administradores corruptos”.

Ante el mal, y ante el mal social que se quiere imponer no hemos sido capaces de responder, de salir de nuestra comodidad. El reino de Dios no se gana sentado, ni una persona cómoda, superficial o mentirosa. Capaz de estar solo criticando y no hacer algo positivamente”, dijo.