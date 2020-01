Armar niños es “acto de prepotencia”; “no les vamos aplaudir por eso”: López Obrador

Ciudad de México (GH).-El armar a los niños en Chilapa, Guerrero es un acto de prepotencia, calificó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario fue cuestionado sobre la decisión que tomó la policía comunitaria de armar a menores de edad, víctimas de la violencia, en armas para defenderse del crimen organizado.

Es una especie de desafío, de prepotencia; también existe prepotencia, no es solo de los políticos, sabemos cómo actúan. Se pavonean, eso de formar a niños con armas, tomar video es un acto prepotente. No tiene nada que ver con la bondad, ni siquiera con el poder, porque el poder es humildad. En esas actitudes, desplantes de prepotencia no sirven, no significan nada”, dijo.