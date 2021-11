Asalto de combi en Edomex: Aristeo perdió la pierna tras balazo en asalto en Edomex

ESTADO DE MÉXICO.-Aristeo García reveló que perdió una pierna en un asalto de una combi en el Estado de México.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva comentó que la bala quedó incrustada en la mitad de su pantorrilla y eso provocó infección.

Aristeo relató que tras recibir el disparo no le sacaron la bala porque el médico le dijo que en pocos días iba a salir, pero señaló que como a los 15 días empezó a supurar pus y sangre.

"He tenido varios asaltos y cuando me despojaron de la primera unidad (porque ya van dos unidades que me roban), fue hace dos años, se llevaron la unidad, pero no me dispararon esa vez y la segunda fue ahí por el Puente de Fierro, ahí en la Macroplaza, ahí me dispararon", comentó.

Sin embargo, el perder su pierna no le impidió trabajar como chofer, pues adaptó un mecanismo al clutch de la unidad para continuar con sus actividades.

Aristeo detalló que una prótesis adecuada para él cuesta más de 50 mil pesos.

Era "compita" de chofer baleado en Tlalnepantla

Sobre el reciente asalto a una camioneta de transporte público en Tlalnepantla y donde el asaltante le dio un balazo al chofer en la cabeza, Aristeo lamentó los hechos pues era "compita" del conductor agredido.

"Esos cabrones no se tientan el alma para matar, van directo. A mí cuando me dispararon no me dijeron nada, nada más así, me balearon".

De acuerdo con el material presentado, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señaló que entre enero y septiembre de 2021, en todo el país se denunciaron 6 mil 720 robos a transporte público con violencia, de estos, 4 mil 966 se cometieron en el Estado de México, es decir 3 de cada 4.